Imagini virale cu Ghiță Mureșan într-un supermarket. „Căruciorul îi ajungea la genunchi” | VIDEO

Stiri Sport
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Data actualizării:
Ghita muresan
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Ghiță Mureșan, în vârstă de 55 de ani și cel mai înalt jucător de baschet care a jucat vreodată în NBA, la egalitate cu Manute Bol, a fost suprins la cumpărături, în SUA.

autor
Lorena Mihăilă

Fostul baschetbalist a fost filmat în timp ce plimba un cărucior de cumpărături care îi ajungea doar până la genunchi.

„Căruciorul de cumpărături al lui Gheorghe Mureșan îi ajungea până la genunchi”, a fost descrierea folosită de publicația Bleacher Report.

Fanii au reacționat la postarea cu fostul baschetblist: 

„Căruciorul acela de cumpărături arată ca o jucărie de copii pe lângă bunul și bătrânul Gheorghe Mureșan”.

„Oamenii care trec pe lângă el încearcă să nu se holbeze”.

Ghiță Mureșan este singurul român care a jucat în NBA și este ambasadorul echipei Washington Wizards (se numea Washington Bullets pe vremea când „Big Ghiță” juca aici, între 1993 și 1998). Gigantul nostru de 2,32 m are și o Academie de baschet la Washington, unde îi învață pe copiii americani sportul care i-a adus multe satisfacții. 

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: nba, baschetbalist roman, Ghita Muresan,

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