Imagini virale cu Ghiță Mureșan într-un supermarket. „Căruciorul îi ajungea la genunchi” | VIDEO

„Căruciorul de cumpărături al lui Gheorghe Mureșan îi ajungea până la genunchi”, a fost descrierea folosită de publicația Bleacher Report.

Fostul baschetbalist a fost filmat în timp ce plimba un cărucior de cumpărături care îi ajungea doar până la genunchi.

Fanii au reacționat la postarea cu fostul baschetblist:

„Căruciorul acela de cumpărături arată ca o jucărie de copii pe lângă bunul și bătrânul Gheorghe Mureșan”.

„Oamenii care trec pe lângă el încearcă să nu se holbeze”.

Ghiță Mureșan este singurul român care a jucat în NBA și este ambasadorul echipei Washington Wizards (se numea Washington Bullets pe vremea când „Big Ghiță” juca aici, între 1993 și 1998). Gigantul nostru de 2,32 m are și o Academie de baschet la Washington, unde îi învață pe copiii americani sportul care i-a adus multe satisfacții.