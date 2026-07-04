Măsura a fost anunțată de Sebastian Jimenez, directorul executiv și cofondatorul startup-ului Rilla, cu sediul în New York, companie care dezvoltă software bazat pe inteligență artificială pentru analiza conversațiilor echipelor de vânzări.

Potrivit lui Jimenez, scopul programului este reducerea timpului pierdut pe navetă și crearea unor condiții care să le permită angajaților să se concentreze cât mai mult asupra activității lor, relatează Business Insider.

Program de lucru de 12 ore, șase zile pe săptămână

Rilla promovează o cultură organizațională intensă. Angajații lucrează, în mod obișnuit, 12 ore pe zi și șase zile pe săptămână, însă compania susține că acest ritm este asumat voluntar de persoanele recrutate.

„Nu obligăm pe nimeni să lucreze aici. Alegem oameni care își doresc un astfel de mediu”, afirmă Sebastian Jimenez.

Acesta spune că mulți dintre angajați provin din medii competitive, precum sportul de performanță sau antreprenoriatul, și sunt motivați de dorința de a obține rezultate la un nivel ridicat.

Ce beneficii mai primesc angajații

Pe lângă subvenția pentru locuință, compania oferă și trei mese pe zi, acces la o sală de fitness cu saună și bazin cu apă rece, precum și alte beneficii.

Potrivit fondatorului, firma investește aproximativ 37.000 de dolari anual pentru fiecare angajat în beneficii precum chiria, mesele și facilitățile sportive, sumă care nu include asigurările medicale, contribuțiile la pensie sau pachetele de acțiuni.

În prezent, aproximativ 80% dintre angajați beneficiază de ajutorul pentru locuință.

Conducerea companiei susține că și sediul a fost ales pentru a contribui la productivitatea angajaților. Înainte de mutarea într-un nou birou din cartierul Williamsburg, compania a consultat un specialist în calitatea aerului din clădiri de la Universitatea Harvard și a analizat aproximativ 20 de spații de birouri.

În cele din urmă, Rilla a închiriat un etaj întreg într-o clădire despre care specialistul a apreciat că dispune de unul dintre cele mai performante sisteme de ventilație din New York.

Sebastian Jimenez afirmă că obiectivul companiei nu este doar prezența angajaților la birou, ci crearea unui mediu în care aceștia să poată lucra în cele mai bune condiții și să își valorifice potențialul.