Deoarece sistemul juridic din China tratează animalele de companie ca pe un bun, obținerea de despăgubiri în caz de abuz rămâne o procedură complicată.

Autoritățile au implementat măsuri de protecție, precum asigurarea, urmărirea în timp real a locației câinilor și verificarea identității reale a chiriașilor, arată South China Morning Post.

Plimbările sunt, în general, limitate la zone cunoscute de câini, iar chiriașii trebuie să contacteze imediat proprietarii dacă un câine prezintă semne de boală.

Reprezentanții unei platforme de închirieri spun că utilizatorii dispuși să plătească pentru servicii de plimbare a câinilor și să prezinte un act de identitate tind să fie iubitori de câini autentici, care nu ar face rău animalelor de companie.

Deși platforma nu a stabilit încă reguli specifice privind siguranța chiriașilor, reprezentantul echipei a precizat că majoritatea câinilor înregistrați pe platformă adoră să socializeze cu străinii.

„Proprietarii care își înregistrează câinii pe platforma noastră nu sunt dispuși să-și pună în pericol animalele de companie iubite sau pe oricine altcineva. Siguranța este prioritatea noastră principală”, a remarcat acesta.

Unii utilizatori au adoptat acest serviciu ca pe o experiență trecătoare de a avea un animal de companie.

O chiriașă din Shanghai, pe nume Salmon, a închiriat un câine pe nume Jinjin și a petrecut o oră făcând cumpărături împreună cu acesta. Ea a mărturisit că își dorea de mult un câine, dar nu putea să țină unul.

Un alt utilizator a menționat că plimbarea cu câinele îi oferea o ușurare de la presiunea școlară și de la anxietate. Mulți proprietari de animale de companie și-au exprimat, de asemenea, încrederea în această platformă.

Jiajia, care deține un câine din rasa Mame Shiba pe nume Juju, și-a pus câinele la dispoziție din curiozitate și pentru că lui Juju îi place să cunoască oameni. Deoarece Jiajia îi însoțește pe chiriași la fiecare plimbare, ea a declarat presei din China continentală că nu are nicio îngrijorare în ceea ce privește siguranța.

Câînii pot deveni stresați

Cu toate acestea, criticii au ridicat probleme legate de bunăstarea animalelor și de implicațiile legale.

Chen Shi, un medic veterinar din Wuhan, a declarat pentru SCMP că schimbările frecvente ale îngrijitorilor, mediului și rutinei ar putea provoca un stres emoțional inutil câinilor.

De asemenea, el a atras atenția asupra faptului că sistemul juridic din China încă tratează câinii și pisicile ca pe un bun, ceea ce complică obținerea de despăgubiri în cazurile de abuz.

Această afacere nu este fără precedent. În 2021, un magazin de animale de companie din Chengdu, în sud-vestul Chinei, a lansat un serviciu de închiriere de pisici la prețul de 9,9 yuani pe zi, dar acesta s-a închis în urma reacțiilor negative din partea iubitorilor de pisici.

Pe fondul economiei în plină expansiune a animalelor de companie din China, care numără aproximativ 126 de milioane de câini și pisici în mediul urban și susține o piață a animalelor de companie în valoare de aproximativ 313 miliarde de yuani (46 de miliarde de dolari SUA), au apărut diverse servicii neobișnuite și controversate legate de animalele de companie.

Un utilizator de internet a comentat: „Dacă oamenii vor doar să experimenteze bucuria de a avea un câine, ar trebui să facă voluntariat la un adăpost pentru animale.”

O utilizatoare din Shenzhen, Sherry, a declarat pentru SCMP: „Dacă câinelui meu îi place să cunoască oameni, l-aș duce cu plăcere să socializeze cu alți iubitori de câini. Totuși, a percepe bani pentru a închiria un animal de companie pe care îl consideri ca pe propriul tău copil este inacceptabil.”

O platformă de închiriere a câinilor a stârnit atât curiozitate, cât și îngrijorare, pe măsură ce economia animalelor de companie din zonele urbane ale Chinei ia o turnură neașteptată.

Tarife și de 9 dolari pe oră

Lansat pe rețelele sociale în luna martie, mini-programul cunoscut sub numele de „Wangbu”, care se traduce aproximativ prin „plimbare cu câinele”, le permite locuitorilor din orașele de prim rang, precum Beijing, Shanghai și Shenzhen, să închirieze câini cu ora pentru plimbări.

După ce proprietarii își creează profiluri pentru animalele lor de companie, cei care închiriază coordonează detaliile privind preluarea și returnarea direct cu aceștia. Tarifele variază de obicei între 10 și 60 de yuani (1,5–9 dolari SUA) pe oră, în funcție de rasa câinelui și de durata închirierii.

Una dintre anunțuri îl prezintă pe Even, un West Highland Terrier alb din Shenzhen, disponibil contra sumei de 45 de yuani pe oră. Profilul său îl descrie ca fiind activ și afectuos. Cei care îl închiriază îl pot plimba doar în prezența stăpânului său și nu au voie să-l hrănească cu nimic altceva decât ceea ce le pune la dispoziție stăpânul.

Un alt câine, un Corgi pe nume Baiwan, este oferit spre închiriere la prețul de 60 de yuani pe oră. Descrit ca fiind jucăuș și că îi plac laudele, poate fi plimbat singur și dus cu mașina, potrivit proprietarului său.