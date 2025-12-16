O femeie din Germania și-a aruncat banii pe fereastră. Doi polițiști falși au convins-o că era pe lista unor hoți români

O femeie de 94 de ani din Germania a căzut pradă unei înșelătorii de proporții. Doi polițiști falși au convins-o că se află pe lista unor hoți români și i-au spus să arunce banii pe fereastră. Femeia a și făcut acest lucru. Ea nu a fost singura victimă.

Înșelatoria s-a petrecut în două zone din Germania. Escrocii au păcălit două femei în vârstă, luându-le bani și bijuteriile, pretinzând că sunt polițiști, potrivit nordischepost.de.

Poliția din Bremen investighează aceste cazuri și avertizează asupra acestei metode de fraudă.

Firul narativ al escrocheriei

Femeia de 94 de ani a primit un apel de la un bărbat necunoscut, care s-a prezentat ca fiind polițist.

El a susținut că poliția a „arestat doi străini, doi români”, asupra cărora a fost găsită o listă cu potențiale victime – inclusiv numele ei.

Prin întrebări țintite și presiune considerabilă, apelantul a convins femeia să pună bani într-o pungă și să o arunce pe fereastră. Un presupus polițist a luat banii din fața casei și a dispărut.

A doua victimă

O altă femeie de 68 de ani din Bremen a primit un apel de la un număr anonim. Un bărbat s-a prezentat și el ca polițist și a spus că ar fi avut loc cazuri de fraudă în cartier, iar numele ei ar fi fost pe o listă. Pentru „siguranța” bunurilor sale, el i-a cerut să le pună într-o pungă și să le lase în fața ușii apartamentului.

La indicațiile apelantului, femeia și-a pus ceasul de valoare în fața ușii. Peste puțin timp, un bărbat a venit, a luat ceasul și a fugit fără a fi identificat.

Care este stadiul anchetei

Poliția din Germania avertizează tot mai des arupra metodelor tot mai „creative” folosite de infractori.

Cetățenii nu trebuie să ofere informații despre situația lor financiară sau despre bunurile de valoare la telefon.

Poliția nu va cere niciodată bani sau bijuterii, iar astfel de solicitări vin exclusiv din partea escrocilor.

Persoanele vizate trebuie să închidă imediat telefonul și să informeze poliția.

