O femeie din Germania și-a aruncat banii pe fereastră. Doi polițiști falși au convins-o că era pe lista unor hoți români

Stiri externe
16-12-2025 | 10:53
Poliție Germania
Getty Images

O femeie de 94 de ani din Germania a căzut pradă unei înșelătorii de proporții. Doi polițiști falși au convins-o că se află pe lista unor hoți români și i-au spus să arunce banii pe fereastră. Femeia a și făcut acest lucru. Ea nu a fost singura victimă.

autor
Claudia Alionescu

Înșelatoria s-a petrecut în două zone din Germania. Escrocii au păcălit două femei în vârstă, luându-le bani și bijuteriile, pretinzând că sunt polițiști, potrivit nordischepost.de.

Poliția din Bremen investighează aceste cazuri și avertizează asupra acestei metode de fraudă.

Firul narativ al escrocheriei

Femeia de 94 de ani a primit un apel de la un bărbat necunoscut, care s-a prezentat ca fiind polițist.

El a susținut că poliția a „arestat doi străini, doi români”, asupra cărora a fost găsită o listă cu potențiale victime – inclusiv numele ei.

Citește și
brad furat
Hoții au intrat în rolul lui Grinch, în toată țara. Un individ și-a pus iubita sa aleagă prada pe video, apoi a furat bradul

Prin întrebări țintite și presiune considerabilă, apelantul a convins femeia să pună bani într-o pungă și să o arunce pe fereastră. Un presupus polițist a luat banii din fața casei și a dispărut.

Euro

A doua victimă

O altă femeie de 68 de ani din Bremen a primit un apel de la un număr anonim. Un bărbat s-a prezentat și el ca polițist și a spus că ar fi avut loc cazuri de fraudă în cartier, iar numele ei ar fi fost pe o listă. Pentru „siguranța” bunurilor sale, el i-a cerut să le pună într-o pungă și să le lase în fața ușii apartamentului.

La indicațiile apelantului, femeia și-a pus ceasul de valoare în fața ușii. Peste puțin timp, un bărbat a venit, a luat ceasul și a fugit fără a fi identificat.

Care este stadiul anchetei

Poliția din Germania avertizează tot mai des arupra metodelor  tot mai „creative” folosite de infractori. 

Cetățenii nu trebuie să ofere informații despre situația lor financiară sau despre bunurile de valoare la telefon.

Poliția nu va cere niciodată bani sau bijuterii, iar astfel de solicitări vin exclusiv din partea escrocilor.

Persoanele vizate trebuie să închidă imediat telefonul și să informeze poliția.

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Sursa: nordischepost.de, nordischepost.de

Etichete: bani, victime, germania, escrocherie, bijuterii, Polițiști,

Dată publicare: 16-12-2025 10:51

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Români care tâlhăreau bolnavi în Italia, în arest la domiciliu. Au comis zeci de fapte înainte să fie prinși
Stiri Diverse
Români care tâlhăreau bolnavi în Italia, în arest la domiciliu. Au comis zeci de fapte înainte să fie prinși

Doi români, membri ai unei bande de hoți din buzunare, au fost arestați în Italia. Suspecții jefuiau bătrâni și bolnavi de la un spital din apropiere de Roma.

Hoții au intrat în rolul lui Grinch, în toată țara. Un individ și-a pus iubita sa aleagă prada pe video, apoi a furat bradul
Stiri Diverse
Hoții au intrat în rolul lui Grinch, în toată țara. Un individ și-a pus iubita sa aleagă prada pe video, apoi a furat bradul

Cum decorațiunile de Crăciun de pe clădiri sunt tot mai frumoase, unii hoți au pus ochii pe ele. Au intrat în rolul lui Grinch și în multe orașe au furat brazi, ursuleți și cutii de cadouri de pe fațade.

Recomandări
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Un scandal uriaș de corupție îl are protagonist pe fostul ministru al transporturilor Răzvan Cuc. Procurorii au descins dimineață în locuința sa și urmează să-l aducă la audieri.

Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă
Stiri actuale
Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă

Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara au început primele evenimente ale revoluției anticomuniste care a dus, câteva zile mai târziu, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu.

Forumul Judecătorilor cere demisia Liei Savonea după victoria lui Cristi Danileț la CEDO. „CSM să îşi asume răspunderea”
Stiri Justitie
Forumul Judecătorilor cere demisia Liei Savonea după victoria lui Cristi Danileț la CEDO. „CSM să îşi asume răspunderea”

Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită CSM să își asume răspunderea pentru abuzul constatat de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Danileț împotriva României.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Decembrie 2025

03:39:08

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28