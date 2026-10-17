Rong Yuan a declarat că a petrecut ani întregi încercând să înțeleagă o serie de probleme de sănătate inexplicabile, apărute începând din 2017, printre care vărsături și căderea părului, înainte de a descoperi ceea ce susține că se întâmpla la locul ei de muncă, scrie abc7.

Timp de peste doi ani, a căutat răspunsuri la nenumărați medici, însă starea ei a continuat să se agraveze.

Momentul decisiv a venit după ce mama sa a observat un miros neobișnuit provenind din sticla ei de apă. După ce curățarea sticlei nu a rezolvat problema, Yuan a decis să instaleze o cameră video de mici dimensiuni la biroul său.

„Nu m-am așteptat niciodată să pot surprinde pe cineva. Este un lucru obișnuit pentru un inginer. Dacă ai o problemă, te gândești la cauza ei”, a spus Yuan.

Camera l-a surprins pe un coleg de serviciu, David Xu, turnând o substanță în sticla ei de apă. Analizele efectuate ulterior au identificat substanța drept cadmiu, un element chimic toxic.

Potrivit unui raport consultat de KGO, postul afiliat ABC, o probă de apă conținea niveluri de cadmiu de 3,5 milioane de ori mai mari decât limita federală.

Yuan și ambii săi părinți au fost testați pozitiv pentru intoxicație cu cadmiu. Yuan spune că acest lucru s-a întâmplat, cel mai probabil, deoarece familia a folosit apa din aceeași sticlă pentru a găti.

Xu a fost pus sub acuzare în 2019 pentru tentativă de omor cu premeditare. În urma unui acord cu procurorii, acesta a pledat vinovat pentru otrăvire și a primit o pedeapsă de doi ani de probațiune.

„Nu cred că merită o a doua șansă”

„Nu cred că merită o a doua șansă. O a doua șansă de a răni mulți alți oameni și de a transforma alte persoane în victime”, a spus Yuan.

Pe 12 octombrie, un judecător a aprobat cererea lui Xu de ștergere din cazier a condamnării pentru infracțiunea gravă.

Yuan a declarat că încă nu știe de ce Xu a vizat-o pe ea, după ce și-a amintit mai multe situații în care acesta a descurajat-o să lucreze în laborator și i-a sugerat să își caute un alt loc de muncă.

La aproape zece ani de la începutul problemelor, Yuan a declarat că încă se confruntă cu probleme de sănătate, după ce a ingerat substanța chimică timp de peste un an, și că poate lucra doar cu jumătate de normă. Ea a spus că a solicitat despăgubiri în valoare de 500.000 de dolari, însă a primit doar 7.000 de dolari.