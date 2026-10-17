Printre ţintele vizate s-au numărat cel mai mare combinat siderurgic din Ucraina, situat în oraşul Krivoi Rog, instalaţii energetice şi alte obiective industriale, transmite Reuters, citat de News.ro.

Combinatul siderurgic din Krivoi Rog aparţine grupului internaţional ArcelorMittal, care a suspendat activitatea unităţii în septembrie, după o serie de atacuri ruseşti cu rachete balistice.

Potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Apărării, instalaţia furniza produse siderurgice complexului militar-industrial ucrainean.

Autorităţile militare ruse au afirmat că atacurile au vizat şi o staţie electrică din oraşul Jitomir, situat în nord-vestul Ucrainei, precum şi un alt combinat siderurgic din Zaporojie, oraş aflat în apropierea liniei frontului.

Ministerul a mai susţinut că forţele ruse au lovit o navă de transport de marfă în Marea Neagră, despre care afirmă că transporta echipamente militare către portul ucrainean Odesa.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent informaţiile prezentate de Ministerul rus al Apărării privind ţintele şi rezultatele atacurilor.