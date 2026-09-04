În același timp, a fost emisă decizia de expropriere pentru Drumul Expres Brăila-Focșani. Și presupune acordarea de despăgubiri de aproape 36 de milioane de lei.

Ultimul segment de drum din podul de peste Siret a cântărit 165 de tone. Iar instalarea lui a durat mai bine de 6 ore. Muncitorii pregătesc deja hobanele, care vor susține construcția.

Alin Șerbănescu, CNAIR: ”Acum sunt sudate elementele acestui tablier de celelalte elemente, care erau deja puse sus. Urmează punerea în lonjeroane a tablierului, montarea hobanelor, estimăm că finalizarea lor va fi undeva la sfârșitul lunii octombrie".

Noul pod este cel mai important element din Drumul Expres Galați-Brăila, lung de aproape 11 kilometri. Pentru întreaga șosea, constructorul a semnat un contract în valoare de aproape 450 de milioane de lei, fără TVA.

Termenul inițial de finalizare a Drumului Expres Galați-Brăila era 2024. Acum, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere spun că este realizat 97% și va fi gata până la sfârșitul lui 2026. Șoferii sunt nerăbdători să folosească noua cale de rulare.

Exproprieri pentru Drumul Expres Brăila-Focșani, de 73 de kilometri

Șofer: ”Ar fi, că ar mai scurta drumul, n-ar mai merge roata pe partea cealaltă, pe la pod, pe la Siret. Ar fi și mai rapid".

Șofer: ”Cred că o să fie util. Ar trebui să fie și mai repede".

În același timp, Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat că a fost emisă decizia de exproprieri pentru traseul Drumului Expres Brăila-Focșani. Este cel mai mare lot licitat vreodată, cu o lungime de 73 de kilometri. Și cel mai scump proiect - de 4,3 miliarde de lei.

Ionuț Ciurea, Asociatia Pro Infrastructura: ”Este, practic, drumul Moldovei, ca regiune, către port și către litoral. Treci Dunarea pe noul pod, podul suspendat de la Braila. Va face legătura între A7, în zona Focșaniului și acest pod".

Însă termenul pentru proiectare e deja depășit. Pentru realizarea acestui drum vor fi expropriate aproape 3.300 de imobile. Iar proprietarii vor primi despăgubiri în valoare totală de aproape 36 de milioane de lei.