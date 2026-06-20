Produsele ar fi fost cumpărate chiar de ea, ca dar de Ziua Îndrăgostiților, devenit ulterior ”piesa centrală” a unui caz dramatic, relatează Mirror.

Bărbatul s-a îmbolnăvit sever și a murit în februarie 2023, la câteva zile după ce a consumat o brânză „Baronet” Reblochon cumpărată de soția sa.

Ancheta medicală a stabilit că decesul a fost provocat de o infecție cu listeria, care a dus la meningită și insuficiență multiplă de organe. Cazul a readus în prim-plan riscurile alimentare asociate produselor contaminate.

După tragedie, compania din Wiltshire a retras de pe piață lotul de brânză „Baronet” Reblochon, un produs semi-moale realizat din lapte organic de vacă Jersey.

Femeia susține că producătorul este responsabil pentru contaminarea produsului și moartea soțului ei. De cealaltă parte, compania neagă orice vină, afirmând că bărbatul suferea deja de afecțiuni medicale serioase.

Bărbatul s-a îmbolnăvit pe 21 februarie 2023 și a fost internat succesiv în spitale din Chichester și Brighton, unde medicii au confirmat infecția cu listeria. A murit pe 27 februarie 2023, în ciuda tratamentelor intensive.

Raportul medico-legal a arătat că brânza consumată era contaminată cu listeria și improprie consumului uman, posibil din cauza procesului de producție al companiei.