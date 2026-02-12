Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că astfel de controale sunt făcute periodic în parcări sau în locurile aglomerate, „preferate de taximetriştii de orice fel, cu sau fără autorizaţie”. Potrivit reprezentanţilor PMB, printre neregulile constatate cel mai des se numără refuzul cursei, negocierea sau lipsa afişării tarifului, dar şi un comportament faţă de clienţi „care nu face cinste meseriei de taximetrist”.

PMB promovează controale pentru un transport civilizat

„Vrem ca transportul cu taxi, în Bucureşti, să fie civilizat şi sigur! Tocmai de aceea, Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti face periodic controale în parcări sau în locurile aglomerate, preferate de taximetriştii de orice fel, cu sau fără autorizaţie. Colaborează punctual cu Poliţia Română, care ne sprijină în demersul nostru pentru un transport decent în Capitală”, afirmă reprezentanţii PMB.

Potrivit acestora, dincolo de autorizaţii şi atestate valabile, printre neregulile constatate cel mai des se numără refuzul cursei, negocierea sau lipsa afişării tarifului, dar şi un comportament faţă de clienţi, care nu face cinste meseriei de taximetrist.

„Cu astfel de situaţii probabil v-aţi confruntat şi dumneavoastră”, adaugă sursa citată.

Poliţiştii locali au verificat aproximativ o sută de taxiuri

Aproximativ o sută de taxiuri au verificat săptămâna trecută poliţiştii locali de la Serviciul Control Transporturi, o bună parte din zona Gării de Nord.

„Majoritatea şoferilor erau în regulă, dar au fost date şi amenzi în valoare de 32.000 de lei şi au fost reţinute patru autorizaţii de taxi. Alte două adrese au fost întocmite către autorităţi din Ilfov, cărora poliţiştii le-au solicitat să reţină alte două autorizaţii. Continuăm controalele. Dacă sunteţi pasageri şi aveţi sesizări, reclamaţii vizavi de un taxi, puteţi suna la 0219752 - dispeceratul Poliţiei Locale a PMB - sau scrie la [email protected]”, mai arată PMB.