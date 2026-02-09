Bărbatul era nemulţumit că, la o cursă anteriorară, taximetristul nu l-a lăsat unde şi-ar fi dorit.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt au anunţat că, duminică, poliţiştii din Balş au fost sesizaţi de către un bărbat de 28 de ani din localitate, cu privire la faptul că a fost a agresat şi i-a fost furată o sumă de bani.

”În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că tânărul de 28 de ani, angajat al unei firme de taximetrie din oraşul Balş, pe fondul unei neînţelegeri privind o cursă efectuată anterior, ar fi fost ameninţat cu acte de violenţă şi agresat fizic, fiindu-i sustrasă o sumă de bani din autoturism de către un tânăr, în vârstă de 33 de ani, din oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea”, au afirmat reprezentanţii IPJ Olt.

Bărbatul de 33 de ani a fost reţinut pentru 24 ore, pentru comiterea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe, ameninţarea şi furt calificat.

Anchetatorii au precizat că acest scandalul a pornit după ce bărbatul de 33 de ani a comandat un taxi şi a observat că a sosit un bărbat cu care mai făcuse recent o cursă. El i-a reproşat acestuia că atunci nu l-a lăsat unde şi-ar fi dorit, l-a agresat şi i-a luat suma de bani găsită în maşină.