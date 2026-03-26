Ilie Bolojan a participat la Adunarea generală a Camerei de Comerţ Româno-Americană.

"Pentru noi sunt câteva priorităţi şi, indiferent cine este premier, şi indiferent cine este în guvern, sunt nişte lucruri şi nişte probleme pe care nu le vom putea evita şi care într-o formă directă sau indirectă vă impactează şi pe dumneavoastră. Trebuie să ne menţinem echilibrele bugetare, nu se poate altfel, pentru că nu mai putem continua cu deficitele foarte mari, care ne creează nişte probleme majore. Asta înseamnă că, în perioada următoare, trebuie să ne reducem cheltuielile de funcţionare a statului şi trebuie să adoptăm nişte legislaţii în acest sens care derivă din legea privind reforma în administraţie. Asta este o problemă importantă", a explicat premierul.

El a menţionat că este nevoie în continuare de absorbţie de fonduri pentru a menţine investiţiile la o valoare ridicată.

"E un paradox anul acesta, trebuie să scădem deficitele, dar să ne menţinem investiţiile la o valoare mare, printre cele mai mari, pentru că e un pachet de fonduri pe care trebuie să-l absorbim, de fonduri europene, şi este o provocare majoră pentru noi ca, până la finalul lunii august, să absorbim cele 10 miliarde de euro, jumătate granturi, jumătate împrumuturi, dar ele înseamnă infrastructură spre nord-estul României, Autostrada Moldovei, înseamnă investiţii importante, care creează posibilităţi de dezvoltare, care creează oportunităţi pentru mediul de afaceri. Aceasta este o prioritate şi trebuie să o urmărim", a precizat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a adăugat că guvernul trebuie să vină cu un pachet de măsuri care să crească producţia de energie şi capacitatea de stocare pentru ca preţurile să poată să scadă, în etapa următoare.

"De asemenea, o componentă importantă este zona de energie, tot ce ţine de combustibili, în aşa fel încât, pe de o parte, pe partea de energie să venim cu un pachet de măsuri care să ne crească producţia de energie, să aşeze zona de comercializare şi să ne crească capacitatea de stocare, pentru ca preţurile la energie să le putem coborî în etapa următoare, se poate face acest lucru şi trebuie să o facem", a punctat Bolojan.

Conform acestuia, este foarte importantă adoptarea unor politici care "nu înseamnă aruncarea neapărat cu bani în piaţă".

"Trebuie să facem ceea ce trebuie. Şi ceea ce s-a făcut, inclusiv pe partea de simplificare, de debirocratizare, pe avizarea pe investiţiile mari, pe avizele de mediu, pe tot ceea ce înseamnă avizele care ţin de pompieri, de exemplu, cred că sunt nişte lucruri importante şi trebuie să continuăm pe această linie", a completat şeful guvernului.

Potrivit premierului, ţara noastră va căuta să rămână într-o zonă de predictibilitate.

"Lucrurile pe care le-am stabilit la început de an, cum este scăderea impozitului pe cifra de afaceri, pe care toţi cei care aveţi companii mari, indiferent că sunt americane sau româneşti, ne-aţi sesizat că este un impozit care inhibă investiţiile, s-a redus la jumătate în acest an şi de la 1 ianuarie anul viitor nu vom mai avea acest impozit, trebuie să impozităm profiturile, şi nu investiţiile. De asemenea, toate celelalte aspecte care ţin de fiscalitate vom încerca să le menţinem, dar asta presupune, pe de o parte, să ne controlăm componenta de cheltuieli, să ne menţinem echilibrele financiare şi sper ca crizele externe care ne impactează să nu dureze foarte mult, în aşa fel încât să nu perturbe foarte mult ceea ce înseamnă echilibrele care ţin de inflaţie, care ţin de creşterea economică, în aşa fel încât România să rămână o ţară care este competitivă din punct de vedere al afacerilor, iar pe componenta de taxă unică, pe componenta de salarizare, este un lucru care va rămâne şi nu va fi modificat", a mai transmis Ilie Bolojan.