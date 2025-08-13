O femeie a murit după ce a rămas cu capul blocat într-un container de donații pentru haine și încălțăminte

Incident șocant într-un orășel din California. O femeie și-a pierdut viața după ce a rămas cu capul blocat într-un container de donații pentru haine și încălțăminte.

Chemați de localnici, polițiștii și pompierii au găsit-o cu picioarele atârnând afară. Victima era în stop cardiac, iar manevrele de resuscitare nu au avut succes.

Cauza exactă a morții nu este încă stabilită, dar o ipoteză este că victima ar fi încercat să scoată obiecte din container și a rămas înțepenită, mai ales că nu este primul caz de acest gen din Statele Unite.

Autoritățile au cerut ajutorul martorilor sau al celor care ar putea avea înregistrări video din zonă pentru a lămuri circumstanțele producerii tragediei.

