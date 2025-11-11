O femeie a inundat camera de hotel după ce i-a fost respinsă cererea de anulare a rezervării. Cât i-a venit nota de plată

O femeie a inundat intenționat camera de hotel după ce i-a fost respinsă cererea de anulare a rezervării. În final, a trebuit să plătească 4.200 de dolari în loc de 15, cât ar fi costat cazarea pentru o noapte în respectiva cameră.

O femeie din China s-a cazat noaptea târziu într-o cameră de hotel rezervată printr-o platformă online, apoi a cerut rambursarea după o „schimbare de plan” de ultim moment, scrie South China Morning Post (SCMP).

Hotelul i-a refuzat însă cererea, așa ca femeia a decis să se răzbune și a inundat camera și holul hotelului și a distrus lenjeria de pat.

Hotelul din provincia insulară Hainan, din sudul Chinei, a sunat la poliție pe 28 octombrie și a raportat incidentul. Oaspetele neidentificat a rezervat camera pentru o noapte de ședere pe o platformă online pentru 108 yuani (15 dolari americani).

A sunat la poliție înainte de a inunda camera de hotel

A făcut chek-in, iar jumătate de oră mai târziu a solicitat rambursarea integrală a banilor, invocând drept motiv o „schimbare de plan”.

Managerul hotelului, pe nume Xiong, a declarat că politica lor nu permite anularea după check-in, dar femeia a insistat, spunând că camera era de proastă calitate și neizolată fonic.

Personalul hotelului i-a oferit un upgrade gratuit, dar ea a refuzat să se răzgândească. Femeia a sunat și la poliție și a depus o plângere la linia telefonică locală, înainte de a trece la răzbunare și inundarea camerei.

