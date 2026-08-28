Brittany Hudson, în vârstă de 40 de ani, și Kayricka Wortham ar fi folosit furnizori fictivi și facturi falsificate pentru a transfera 9,4 milioane de dolari din conturile companiei către conturi pe care le controlau ele și complicii lor, potrivit procurorilor federali americani, scrie CBS News.

Hudson deținea o companie care avea un contract cu Amazon, în timp ce Wortham lucra ca manager de operațiuni la depozitul companiei din Smyrna.

În perioada ianuarie - iunie 2022, cele două femei ar fi determinat angajați care nu știau nimic despre schemă să introducă în sistemul Amazon furnizori fictivi. Ulterior, acestea ar fi transmis facturi false, care indicau că respectivele companii furnizaseră bunuri și servicii către Amazon.

Datorită funcției sale, Wortham putea aproba facturile. În acest fel, 9,4 milioane de dolari au ajuns în conturi bancare controlate de cele două femei și de alți complici.

Milioanele au fost transformate în mașini de lux și o casă

Potrivit anchetatorilor, banii obținuți prin fraudă au fost folosiți pentru un stil de viață extravagant.

Hudson și Wortham au cumpărat o casă în Smyrna, în valoare de aproape un milion de dolari, dar și mai multe mașini și bunuri de lux: un Lamborghini Urus din 2019, un Dodge Durango din 2021, un Tesla Model X din 2022, un Porsche Panamera din 2018 și o motocicletă Kawasaki ZX636.

În septembrie 2022, autoritățile federale le-au pus oficial sub acuzare pe cele două femei.

Anchetatorii susțin că Hudson și Wortham au încercat ulterior să ascundă problemele cu legea și să-și continue activitățile.

Cele două le-ar fi spus unor potențiali parteneri de afaceri că acuzațiile împotriva lor fuseseră retrase. Pentru a-i convinge, ar fi prezentat documente judiciare falsificate și extrase de cont bancare falsificate.

16 ani de închisoare pentru Brittany Hudson

În martie, un juriu a găsit-o vinovată pe Hudson pentru numeroase infracțiuni, inclusiv conspirație în vederea comiterii unei fraude electronice, fraudă electronică, conspirație pentru spălarea banilor, spălare de bani și falsificarea semnăturii unui judecător federal.

Miercuri, instanța a condamnat-o la 16 ani de închisoare, urmați de trei ani de eliberare supravegheată. De asemenea, femeia trebuie să plătească despăgubiri de aproape 9,5 milioane de dolari.

Kayricka Wortham a fost condamnată în 2023 la aceeași pedeapsă, respectiv 16 ani de închisoare.