Expansiunea accelerată a centrelor de date necesare pentru dezvoltarea și funcționarea inteligenței artificiale a dus la o creștere semnificativă a amprentei de carbon a celor trei companii, notează The Guardian.

În anul financiar încheiat în martie 2026, Microsoft, Amazon și Google au emis împreună aproximativ 119 milioane de tone de dioxid de carbon echivalent (MtCO₂e). Prin comparație, emisiile totale de gaze cu efect de seră ale României sunt estimate la 101,8 milioane de tone dioxid de carbon, potrivit datelor Worldometers.

Creșterea este semnificativă și față de anul anterior, când cele trei companii au raportat împreună aproximativ 101 milioane de tone dioxid de carbon, un nivel comparabil cu emisiile totale ale Cehiei în 2024. În doar un an, emisiile Big Tech au avansat cu aproape 18%.

Centrele de date pentru AI, principala sursă a creșterii emisiilor

Toate cele trei companii indică aceeași cauză principală: investițiile masive în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Microsoft a raportat o creștere de 25% a emisiilor, până la 20 de milioane de tone dioxid de carbon, explicând că aceasta a fost determinată în principal de extinderea infrastructurii de centre de date.

Google a înregistrat o creștere de 18%, pe fondul extinderii lanțului de aprovizionare necesar dezvoltării accelerate a afacerii. Totuși, compania susține că soluțiile bazate pe inteligență artificială au contribuit la reducerea altor emisii cu aproximativ 41 de milioane de tone de dioxid de carbon în ultimul an.

Amazon a raportat o creștere de 16% a emisiilor totale și de 20% a emisiilor din lanțul de aprovizionare, categorie care include construcția centrelor de date. În același timp, compania afirmă că rămâne pe traiectoria atingerii obiectivului de emisii nete zero până în 2040.

Investițiile în AI schimbă direcția politicilor climatice

Specialiștii spun că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale a inversat tendința din ultimii ani, în care marile companii tehnologice încercau să își reducă amprenta de carbon.

Profesorul Shaolei Ren, de la University of California, Riverside, afirmă că majorarea emisiilor este strâns legată de investițiile în infrastructura AI. El atrage atenția și asupra unei alte probleme: disponibilitatea tot mai redusă a certificatelor de carbon folosite pentru compensarea emisiilor.

Potrivit acestuia, pe lângă lipsa infrastructurii energetice necesare, începe să apară și un deficit de credite de carbon pe piață, pe măsură ce tot mai multe companii încearcă să își compenseze emisiile.

Critici privind impactul asupra mediului

Cecilia Rikap, profesor de economie la University College London, consideră că mesajele companiilor privind sustenabilitatea serviciilor cloud nu reflectă realitatea.

Potrivit acesteia, pe măsură ce tot mai multe firme își mută datele și aplicațiile în cloud și utilizează modele de inteligență artificială, ele își transferă indirect propria amprentă de carbon către furnizorii de infrastructură digitală.

În opinia sa, acest proces face ca impactul asupra mediului al altor companii să fie mai puțin vizibil, în timp ce emisiile sunt concentrate în bilanțurile marilor furnizori de servicii cloud.

Investițiile în infrastructura AI sunt departe de a se opri. Cele mai mari companii tehnologice sunt estimate să cheltuiască în acest an aproximativ 765 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială, în principal pentru construirea de centre de date.

Compania de consultanță imobiliară JLL estimează că până în 2030 vor fi construite aproximativ 1.200 de centre de date la nivel global, cererea fiind alimentată în principal de dezvoltarea inteligenței artificiale.

În același timp, Uptime Institute estimează că marile proiecte de centre de date anunțate anul trecut vor consuma echivalentul a 1,3% din întreaga producție mondială de energie electrică, aproape dublu față de consumul actual al centrelor de date. Cea mai mare parte a acestei cereri suplimentare de energie va proveni din proiectele dezvoltate în Statele Unite.

În ciuda creșterii accelerate a emisiilor, Microsoft și Google susțin că își mențin obiectivul de a ajunge la emisii nete zero până în 2030, în timp ce Amazon și-a păstrat ținta pentru anul 2040.