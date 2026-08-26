Potrivit procurorilor, ancheta vizează posibile fapte de înşelăciune, fals intelectual şi uz de fals, fiind investigate inclusiv suspiciuni privind întocmirea unor documente medicale cu informaţii nereale, scrie news.ro.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, Liviu Păiuşi, a declarat, miercuri, că percheziţiile au avut loc la Centrul de Sănătate Mintală „Dr. Ghelerter Iaşi” din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola Iaşi, la Secţia nr. 1 a Institutului de Psihiatrie Socola Iaşi, la Secţia Psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani, precum şi la domiciliile unor cadre medicale.

Anchetatorii verifică activitatea unor medici şi asistente medicale.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că medici şi asistente medicale ar fi întocmit documentaţii care conţineau menţiuni false referitoare la diagnostice medicale, îngrijiri medicale acordate pacienţilor, precum şi cu privire la internări fictive”, a precizat prim-procurorul Liviu Păiuşi.

Documente medicale presupus falsificate pentru obținerea certificatelor de handicap

Anchetatorii susţin că documentele presupus falsificate ar fi fost ulterior folosite de persoane care urmăreau să obţină certificate de încadrare în grad de handicap.

„Persoanele favorizate se prezentau cu dosare medicale preponderent false în faţa comisiilor responsabile cu eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap şi, ulterior, obţineau, în mod fraudulos, indemnizaţii şi facilităţi fiscale”, a mai afirmat prim-procurorul Liviu Păiuşi.

Ancheta va stabili câte persoane ar fi beneficiat în mod ilegal de indemnizaţii şi facilităţi fiscale în baza unor documente medicale care ar fi conţinut informaţii false.

Operaţiunea a fost desfăşurată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare Iaşi, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.

La acţiune au participat şi poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Iaşi şi Poliţiei Municipiului Paşcani, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi.

În urma percheziţiilor, probele identificate urmează să fie analizate de anchetatori.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi a eventualului prejudiciu.