Aceasta a cumpărat un bilet de loterie, l-a uitat pe masă până a doua zi, iar când a verificat rezultatul, a descoperit că devenise câștigătoarea unui premiu de un milion de dolari, scrie People.

Biletul norocos, uitat până a doua zi

Ajunsă acasă, aceasta a pus biletul pe masă și a uitat complet de el. Abia în după-amiaza următoare și-a amintit de acesta și a decis să răzuiască stratul protector pentru a verifica dacă era câștigător.

„Am cumpărat un bilet Bonus Multiplier în timp ce eram la Meijer, unde făceam cumpărăturile. Când am ajuns acasă, l-am pus pe masă și am uitat complet de el până a doua zi”, a povestit femeia, care a ales să-și păstreze anonimatul.

Momentul în care a descoperit suma câștigată a fost unul de neuitat. Femeia a povestit că a fost copleșită de emoție când a realizat că biletul îi aducea un premiu de un milion de dolari.

„L-am văzut acolo în după-amiaza următoare și m-am așezat să răzuiesc stratul protector. Când am văzut cât câștigasem, am început să țip”, a declarat aceasta.

Uimită de rezultat, femeia și-a anunțat imediat soțul. Cei doi au decis să verifice câștigul, pentru a se asigura că suma afișată pe bilet era reală.

„I-am spus soțului meu că trebuie să mergem în centrul orașului pentru a verifica biletul de loterie, deoarece pe el scria că am câștigat un milion de dolari! Niciunuia dintre noi nu ne venea să credem”, a povestit câștigătoarea.

Aceasta a mărturisit că încă îi este greu să conștientizeze amploarea câștigului.

„Nu cred că voi realiza cu adevărat ce s-a întâmplat până când nu voi vedea banii în contul bancar”, a adăugat ea.

Câți bani va primi, de fapt

Potrivit Michigan Lottery Connect, femeia s-a prezentat recent la sediul loteriei pentru a-și revendica premiul.

Deși câștigul anunțat a fost de un milion de dolari, aceasta a ales să primească banii integral, într-o singură tranșă, în valoare de aproximativ 693.000 de dolari, în locul plăților eșalonate care i-ar fi permis să încaseze întreaga sumă în timp.

Femeia are deja planuri pentru suma pe care urmează să o primească. O parte din bani va fi folosită pentru lucrări de renovare a locuinței, iar restul va contribui la viitorul financiar al familiei.

Mai exact, aceasta intenționează să deschidă câte un cont de economii pentru fiecare dintre nepoții săi.