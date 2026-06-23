Fetița a dispărut din locuința sa din Itaiópolis, în nordul statului Santa Catarina, și a început să le trimită mesaje părinților, susținând că a fost răpită. În mesajele transmise, ea a afirmat că a fost amenințată cu moartea și agresată de presupușii răpitori, relatează Oddity Central.

Disperați, părinții au alertat imediat autoritățile, iar Divizia de Investigații Criminale (DIC) din Mafra a deschis o anchetă de amploare pentru localizarea copilului și a presupusului grup de răpitori.

Cazul a fost tratat cu maximă urgență, iar polițiștii au început verificări în zonă pentru a o găsi pe fată cât mai rapid.

Minora a reluat contactul cu familia, de această dată cerând o sumă de bani drept răscumpărare, susținând că doar astfel își va salva viața.

La scurt timp, înainte ca familia să poată organiza plata, poliția a reușit să o localizeze într-o locuință aflată la marginea rurală a localității Itaiópolis.

Descoperirea care a șocat anchetatorii

Spre surprinderea forțelor de intervenție pregătite pentru o operațiune de salvare, nu a existat niciun răpitor la fața locului.

Fata de 12 ani nu se afla în niciun pericol, iar în timpul audierilor ar fi recunoscut că a inventat întreaga poveste a răpirii pentru a obține bani de la părinți.

Minora a fost reținută și acuzată de o faptă asimilată infracțiunii de șantaj, însă autoritățile analizează în continuare dacă vor fi aplicate consecințe legale, având în vedere vârsta acesteia.