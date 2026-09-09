Ravi Kumar a dispărut de acasă pe 5 august, iar familia sa îngrijorată a anunțat poliția cu privire la dispariția lui. Câteva zile mai târziu, a fost găsit un cadavru, iar polițiștii le-au arătat rudelor îndurerate fotografii ale trupului, descoperit într-o zonă mlăștinoasă, relatează The Mirror.

Cadavrul, aflat într-un stadiu avansat de descompunere, era greu de identificat, astfel că familia l-a recunoscut pe domnul Kumar după hainele pe care le purta. Pe 13 august, familia devastată a organizat o ceremonie comemorativă în Kapurthala, un oraș din Punjab, în nordul Indiei.

„Deși fața era desfigurat, l-am identificat după haine.”, a declarat fratele său.

Cadavrul a fost incinerat, însă, pe 2 septembrie, familia indiană a primit vestea șocantă că domnul Kumar era în viață.

În urma unui apel telefonic primit de la închisoarea centrală din Kapurthala, familia a fost informată că domnul Kumar se afla în custodia autorităților încă din ziua în care dispăruse.

„Am fost șocați și, în același timp, ușurați.”, a spus fratele lui.

Familia lui s-a grăbit să ajungă la închisoare a doua zi și a confirmat că persoana aflată în detenție era într-adevăr Kumar.

Acesta le-a povestit apoi rudelor că fusese reținut pe 5 august pentru că hoinărea fără un scop aparent și că fusese transferat la închisoare în aceeași seară.

Un ofițer a declarat că acesta fusese arestat pentru fapte pentru care putea fi eliberat pe cauțiune. Familia a fost contactată de angajații închisorii după ce nimeni nu s-a prezentat pentru a plăti cauțiunea.

În prezent, nu se știe al cui era cadavrul pe care familia lui Kumar l-a incinerat, deoarece autoritățile nu pot efectua teste ADN asupra rămășițelor incinerate. Acest lucru se datorează faptului că temperaturile extrem de ridicate distrug complet materialul genetic.

„Avem acum un cadavru neidentificat, fără nicio sesizare privind dispariția unei persoane care să corespundă și fără piste clare. Testarea ADN nu este posibilă în această etapă, așa că analizăm dovezile tehnice, inclusiv datele provenite de la turnurile de telefonie mobilă din zona mlăștinoasă Kanjhli, pentru a stabili identitatea persoanei decedate.”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției.

El a adăugat că familia lui Ravi va fi chemată la audieri.

Ancheta în acest caz continuă.