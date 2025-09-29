O familie din Argentina a ținut priveghiul altei persoane. Tânărul crezut mort a apărut în mijlocul ceremoniei. „Sunt viu”

După mai multe zile de confuzie și nereguli, o familie a ținut din greșeală priveghiul pentru o persoană decedată într-o locuință din Villa Carmela, scrie La Gaceta.

Autoritățile au identificat tânărul decedat și au predat trupul neînsuflețit familiei, care l-a înmormântat în El Paraíso, Delfín Gallo.

Un tânăr a fost lovit de un camion ce transporta trestie de zahăr, lângă Podul Negru, pe Ruta Alternativă spre Alderetes. Procurorul Carlos Sale a cerut poliției să identifice victima, deoarece aceasta nu avea documente asupra sa.

La câteva ore de la producerea tragediei, o femeie însoțită de sora ei a susținut că victima ar putea fi fiul ei. După examinarea corpului și finalizarea investigațiilor medico-legale, suspiciunile s-au confirmat, iar trupul a fost eliberat pentru înmormântare.

Tânărul presupus mort a apărut viu la priveghi

În timp ce familia organiza priveghiul în Villa Carmela, tânărul despre care se credea că a murit a apărut în locuință, spunând: „Sunt viu. Eu nu sunt cel din sicriu.”

Familia a alertat poliția, iar procurorul Sale a ordonat să fie dus la morgă trupul necunoscutului și să fie audiat tânărul.

Potrivit anchetatorilor, tânărul a declarat că se afla în Alderetes, consumând droguri împreună cu prietenii și că nu a comunicat cu familia pentru că nu a avut posibilitatea.

După ce cazul a fost mediatizat de La Gaceta, o familie din Delfín Gallo a crezut că ar putea fi vorba despre Maximiliano Enrique Acosta, dat dispărut sâmbătă.

Fratele lui Acosta, Hernán Luna, a declarat că a mers la poliție și apoi la morgă, unde i s-a arătat trupul unei persoane care nu era fratele său, așa că s-a întors acasă.

Mai târziu, o mătușă i-a trimis o fotografie virală a băiatului decedat, despre care i-a spus că este fratele său. Neconvins, Luna a mers la secția de poliție Alderetes pentru a raporta situația.

Ulterior, Luna a identificat oficial fotografiile victimei ca fiind ale fratelui său. Un comisar a informat procurorul Sale, care a descoperit că angajații morgii greșiseră arătându-i un alt corp.

Parchetul a confirmat deschiderea unei anchete pentru a stabili cum s-a produs eroarea.

„Totul a fost greșit de la început până la sfârșit. Corpul a fost eliberat fără o identificare corectă, iar eu am fost nevoit să merg de două ori la morgă. Am așteptat ore întregi până l-am identificat. Știi ce înseamnă asta?”, a declarat fratele victimei accidentului. „Nu e vorba doar de ce am trecut eu, ci și de suferința familiei care a așteptat vești. Nu se poate lăsa așa,” a adăugat el.

În cele din urmă, familia și-a putut lua rămas bun de la Maximiliano. Vestea a șocat cartierul El Paraíso.

„Nu ne vine să credem ce s-a întâmplat! E teribil ce au trecut și cum s-a încheiat totul”, a spus Mariela, vecină.

