Dan Sharples, în vârstă de 41 de ani, și soția sa, Laura, urmau să zboare pe 23 iunie de pe aeroportul Liverpool John Lennon, împreună cu cei doi fii ai lor. Însă, chiar înainte de îmbarcare, familia a fost oprită, relatează The Mirror.

Tatăl spune că rezervase vacanța încă de la începutul anului, printr-o agenție locală de turism.

Deși cei doi părinți și fiul lor de trei ani au fost autorizați să călătorească, băiatul cel mare, în vârstă de 9 ani, nu a fost lăsat să urce în avion. Motivul? Pașaportul copilului nu era expirat, însă urma să expire în mai puțin de trei luni, ceea ce îl făcea nevalid pentru intrarea în Portugalia.

Vacanța planificată de luni întregi s-a încheiat înainte de decolare

Familia urma să petreacă vacanța alături de alte 24 de persoane, foști colegi ai tatălui dintr-un club de rugby.

Dan Sharples susține că a predat toate pașapoartele familiei agenției de turism atunci când a rezervat călătoria.

„Am rezervat vacanța prin Hays Travel și le-am dat toate pașapoartele. Au introdus toate datele și nimeni nu ne-a spus că există vreo problemă. La predarea bagajelor au verificat pașapoartele și nu au spus nimic. Dar când am ajuns la îmbarcare, ne-au refuzat accesul în avion”, a povestit bărbatul.

El spune că familia a fost nevoită să aștepte până când toți ceilalți pasageri au urcat în avion, după care au fost escortați înapoi în aeroport.

„Eram chiar la poartă și am fost scoși afară după ce toți ceilalți s-au îmbarcat. Am fost devastați. Eram foarte supărat. Întrebam cum am reușit să trecem prin toate controalele din aeroport fără ca nimeni să observe problema”, a completat acesta.

Regula privind pașapoartele care i-a lăsat fără concediu

După Brexit, regulile de intrare în Uniunea Europeană pentru cetățenii britanici s-au schimbat.

Pentru a călători în statele UE, pașaportul trebuie să fie valabil cel puțin trei luni după data planificată a întoarcerii.

Compania Hays Travel a precizat că își sfătuiește clienții să verifice întotdeauna cele mai recente reguli privind documentele de călătorie pe site-ul Ministerului britanic de Externe.

Dan Sharples consideră însă că agenția ar fi trebuit să observe problema din timp.

„Hays Travel avea pașapoartele noastre. Ne-au făcut check-in-ul cu trei săptămâni înainte de plecare. Dacă ne-ar fi spus atunci că există o problemă, am fi avut timp să o rezolvăm. Dar, fiind vorba despre pașaportul unui copil, cel mai rapid puteam obține unul nou în cinci zile. Practic, am pierdut vacanța”, a precizat bărbatul.

El spune că excursia fusese planificată încă din luna februarie și că agenția le-a emis cărțile de îmbarcare fără să semnaleze existența vreunei probleme.

Agenția: Responsabilitatea aparține călătorilor

Un purtător de cuvânt al Hays Travel a transmis că agenția îi informează pe clienți încă din momentul rezervării că sunt responsabili pentru valabilitatea documentelor de călătorie.

„Deși empatizăm cu domnul Sharples, agenții noștri le explică tuturor clienților că este responsabilitatea lor să se asigure că documentele sunt valabile pentru destinația aleasă. În cazul acestei rezervări, domnul Sharples a fost sfătuit să consulte cele mai recente informații publicate de Ministerul britanic de Externe pentru a evita eventualele probleme”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Dan Sharples susține că a contactat ulterior agenția și că reprezentanții acesteia și-au cerut scuze, însă au refuzat să-i returneze banii.

Bărbatul spune că experiența l-a făcut să regrete că nu și-a organizat singur vacanța: „Sunt foarte supărat. De obicei îmi rezerv singur vacanțele și cred că aș fi observat problema. Acum am rămas fără concediu și fără nicio formă de despăgubire.”

Familia nu va primi nicio rambursare.