Avertismentul vine după ce compania aeriană Ryanair le-a recomandat pasagerilor care călătoresc în Europa în această vară să se pregătească pentru timpi mai mari de aşteptare la controlul de frontieră, scrie News.ro.

Sistemul EES, introdus treptat din octombrie anul trecut, obligă cetăţenii din afara Uniunii Europene care intră în spaţiul Schengen să îşi înregistreze amprentele şi fotografia facială la intrare, datele fiind verificate şi la ieşirea din spaţiul comunitar.

În mai multe aeroporturi europene au fost raportate cozi de câteva ore, iar unii pasageri au declarat că au pierdut zborurile de întoarcere din cauza întârzierilor.

Aeroportul din Roma renunță la unele terminale automate

La aeroportul Fiumicino din Roma, operatorii au renunţat la utilizarea pe scară largă a terminalelor automate de înregistrare, în valoare de aproximativ 12 milioane de euro, considerând că acestea nu sunt eficiente pentru fluxurile mari de pasageri.

În prezent, cetăţenii britanici îşi pot înregistra amprentele şi fotografia direct la porţile automate de control al paşapoartelor, în timp ce copiii sub 12 ani trebuie să fie procesaţi de poliţiştii de frontieră.

Directorul pentru operaţiuni aeronautice al aeroportului Fiumicino, Ivan Bassato, a declarat că integrarea sistemului cu porţile automate a îmbunătăţit situaţia, însă durata medie de trecere a frontierei pentru cetăţenii britanici a crescut de la aproximativ şapte minute la 20 de minute.

Potrivit acestuia, aeroportul nu consideră acceptabile cozile de una sau două ore şi apreciază că sistemul are nevoie urgentă de modificări pentru eliminarea procedurilor redundante.

Bassato a cerut, de asemenea, extinderea utilizării aplicaţiei europene de preînregistrare, folosită în prezent doar de Suedia şi Portugalia, pentru a reduce timpul de procesare la frontieră.

Probleme tehnice și blocaje în aeroporturile europene

În Portugalia, poliţia de frontieră de pe aeroportul Faro a confirmat că sistemul EES a întâmpinat probleme tehnice şi blocaje informatice, însă susţine că acestea sunt tot mai rare.

Şeful controlului de frontieră din Faro, Pedro Oliveira, a declarat că o coadă care înainte dura aproximativ zece minute poate depăşi acum 30 de minute, în special atunci când sosesc simultan mai multe aeronave.

El a explicat că sistemul depinde de infrastructura informatică europeană, iar defecţiunile serverelor centrale pot afecta în acelaşi timp toate statele participante, fiind necesare uneori câteva minute pentru repornirea sistemului.

Comisia Europeană a transmis că, în majoritatea aeroporturilor din Uniunea Europeană, perturbările provocate de implementarea EES sunt limitate şi că va continua să sprijine statele membre în aplicarea noului sistem de control la frontiere.