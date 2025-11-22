Un pensionar italian și-a pierdut pensia pe un an întreg, după ce a lucrat o lună pentru un văr, pentru 280 de euro

maini de batrani de pensionar
Shutterstock

Un pensionar care a lucrat o lună pentru verișorul său, câștigând 280 de euro a fost amendat cu 19.000 de euro, însă disputa juridică este abia la început.

Aura Trif

Angelo Menapace, fost brutar din Tuenno, a fost obligat în ianuarie 2024 de INPS să plătească 19.000 de euro, după ce a ajutat un verișor, proprietar de pescărie, primind 280 de euro pentru 30 de ore de muncă, relatează Corriere della Sera.

La primirea notificării, pensionarul a depus imediat contestație la Tribunalul Muncii din Trento. Pe 30 iunie, în așteptarea deciziei, Menapace și-a prezentat cazul Președintelui Republicii, primind un răspuns dezamăgitor din partea Directorului Cabinetului, Dr. Andrea Fusco: „Președintele nu poate evalua faptele sau lua măsuri, neavând mijloace directe de intervenție asupra altor organe ale statului în exercitarea atribuțiilor lor legale.”

Solicitările INPS adresate pensionarilor, explică un avocat, se bazează pe o circulară internă care stabilea că persoanele pensionate prin sistemul quota 100 care revin la muncă își pierd întreaga pensie pe anul respectiv. Avocatul subliniază că textul „nu are valoare juridică clară”.

Cum explică un avocat legea

O rază de speranță a apărut recent, când Curtea Constituțională a emis o decizie. „Curtea a intervenit la cererea judecătorului muncii de la Tribunalul Ravenna, care considerase neconstituțională interpretarea Curții Supreme privind regula pensiei quota 100.” Judecătorul de la Ravenna susținea interpretarea INPS, conform căreia pensionarii quota 100 care desfășoară muncă subordonată pierd întregul an de pensie, deși legea nu prevede această sancțiune.

„Tribunalul din Ravenna consideră însă această măsură neconstituțională, deoarece privează pensionarii de mijloacele lor minime de subzistență, raportându-se la articolul 38 din Constituție. A solicitat ca legea să fie declarată neconstituțională, stabilind că consecința trebuie să fie doar reducerea veniturilor din muncă”, explică avocatul.

Despre poziția Curții Constituționale, avocatul adaugă: „Curtea consideră întrebarea inadmisibilă, întrucât decizia Curții Supreme – care prevede pierderea întregii pensii – nu exclude alte interpretări conforme cu Constituția. Curtea lasă instanțele libere să interpreteze legea diferit de hotărârea unică a Curții Supreme, care nu este obligatorie. Aceasta oferă speranță pensionarilor: un judecător poate aplica de acum înainte o interpretare conformă Constituției, chiar dacă există precedent. Ca să folosesc o metaforă sportivă, jocul este din nou deschis.”

Sursa: Corriere della Sera

