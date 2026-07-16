Agenții au reușit să dea de urma profesorului însoțitor folosind o metodă neobișnuită: platforma TikTok, relatează Il Messaggero.

Tânăra, originară din Kentucky, se afla în Italia într-o excursie de studiu și s-a rătăcit marți seara în inima capitalei italiene, fără posibilitatea de a lua legătura cu colegii și profesorii alături de care vizita orașul.

O adolescentă speriată, găsită singură în Piazza di Spagna

Momentul decisiv a avut loc în jurul orei 18:00, în Piazza di Spagna, una dintre cele mai aglomerate zone turistice din Roma. Fata, vizibil speriată și dezorientată, a observat un echipaj al Poliției Locale aflat într-o acțiune de supraveghere în centrul istoric și a cerut ajutor.

Adolescenta nu vorbea limba italiană, își pierduse grupul și nu mai avea telefonul mobil, acesta fiind uitat în autobuzul cu care călătoreau. Mai mult, nu își amintea nici numele sau locația hotelului în care era cazată și nu a putut oferi informații suficiente pentru ca polițiștii să ia legătura cu profesorii responsabili.

Polițiștii au găsit grupul cu ajutorul TikTok

După ce au evaluat situația și au constatat vulnerabilitatea fetei, agenții au încercat mai întâi să o liniștească. Ulterior, polițiștii au început să reconstruiască traseul grupului și să caute orice indiciu care ar fi putut duce la identificarea însoțitorilor.

În lipsa unor date clasice de contact, precum numere de telefon sau documente, agenții au apelat la rețelele sociale. După o căutare atentă, aceștia au reușit să găsească profilul unuia dintre profesorii care însoțeau grupul.

Prin intermediul platformei TikTok, Poliția Locală i-a trimis profesorului un mesaj privat prin care l-a anunțat că eleva este în siguranță și i-a transmis locul unde putea fi recuperată.

Soluția găsită de polițiști s-a dovedit eficientă. Aproximativ 90 de minute mai târziu, profesorii și câțiva membri ai grupului de călătorie au ajuns în Piazza di Spagna, unde au reușit să o revadă pe adolescenta de 16 ani.