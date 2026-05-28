Potrivit Salvamont Maramureș, acţiunea este dificilă întrucât bărbatul a intrat în zona de prăpăstii şi cascade şi a rămas fără semnal la telefon. În aceste condiţii, a fost aprobată intervenţia unui elicopter.

„Acţiune în derulare. Un ucrainean extenuat, fără posibilitatea de a se orienta, aflat de mai multe zile în munţi, a solicitat sprijin prin 112. Din păcate, semnalul telefonic a căzut, ultimele lui cuvinte transmise echipelor de salvare fiind că a intrat în zona de prăpăstii şi cascade", informează, joi, Salvamont Maramureş.

Potrivit salvatorilor montani, zona Criva este „cea mai dificilă şi periculoasă din Munţii Maramureşului”.

În aceste condiţii, adaugă salvamontiştii maramureşeni, a fost solicitat elicopterul cu troliu pentru eventuala extracţie a ucraineanului, misiunea fiind aprobată.

„Având în vedere că acţiunea de salvare este în dinamică, vom reveni cu amănunte în cursul acestei zile", mai arată sursa citată.