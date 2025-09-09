O dronă ucraineană a lovit orașul rusesc Soci, la Marea Neagră, la scurt timp după o reuniune a lui Putin desfășurată acolo

Stiri externe
09-09-2025 | 19:43
vladimir putin
AFP

Dronele ucrainene au atacat coasta rusă a Mării Negre în noaptea de luni spre marți, potrivit Ministerului rus al Apărării și oficialilor locali, la doar câteva ore după ce președintele Vladimir Putin a participat la întâlniri, scrie ABC News. 

autor
Vlad Dobrea

Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că forțele sale au doborât cel puțin 31 de drone ucrainene peste noapte, dintre care 15 deasupra Mării Negre, două deasupra Crimeei și două în regiunea Krasnodar, unde se află și Soci.

Potrivit Kremlinului, luni după-amiază, Putin a participat de la reședința sa din Soci la o reuniune video a statelor BRICS. Nu este clar dacă președintele se mai afla acolo în timpul atacului nocturn cu drone.

Guvernatorul local Veniamin Kondratiev a anunțat pe Telegram că cel puțin o persoană a fost ucisă în Soci, după ce fragmente ale unei drone doborâte au lovit mașina pe care o conducea. De asemenea, șase locuințe au fost avariate.

Primarul din Soci, Andrei Proșunin, a postat fotografii cu pagubele pe Telegram, menționând că un monument militar a fost de asemenea afectat de resturi. Imaginile arătau daune în districtul Adlerski, situat la sud de Aeroportul Internațional Soci.

Citește și
protest nepal
Violențele din Nepal escaladează. Clădirea Parlamentului, incendiată de protestatari. Bilanțul morților se ridică la peste 20

Agenția federală rusă pentru transport aerian, Rosaviația, a introdus restricții temporare de zbor pe aeroport în primele ore ale zilei de marți.

Reședința de vară a președintelui rus, Bocharov Rucei, este situată în districtul Tsentralnîi, în nord-vestul orașului Soci, la aproximativ 27 de kilometri de aeroportul internațional.

Reședința era utilizată regulat de Putin înainte de declanșarea războiului pe scară largă împotriva Ucrainei. Liderul rus l-a găzduit acolo pe fostul președinte american George Bush în 2008 și ar fi folosit complexul și în timpul pandemiei de COVID-19.

Presa rusă a relatat că Putin ar fi încetat să mai utilizeze reședința din 2024, pe fondul intensificării atacurilor cu drone ucrainene, și chiar că părți din complex ar fi fost demolate în ultimii ani.

Între timp, Rusia și-a continuat propriile atacuri cu rază lungă asupra Ucrainei. Forțele aeriene de la Kiev au raportat 84 de drone lansate de Rusia în noaptea de luni spre marți, dintre care 60 au fost doborâte sau neutralizate, iar impactul a 23 a fost consemnat în 10 locații diferite.

Sursa: ABC News

Etichete: Ucraina, vladimir putin, soci, drona,

Dată publicare: 09-09-2025 19:43

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Violențele din Nepal escaladează. Clădirea Parlamentului, incendiată de protestatari. Bilanțul morților se ridică la peste 20
Stiri externe
Violențele din Nepal escaladează. Clădirea Parlamentului, incendiată de protestatari. Bilanțul morților se ridică la peste 20

Sute de protestatari nepalezi au incendiat marți clădirea Parlamentului din Kathmandu, escaladând haosul politic, în ciuda demisiei premierului K.P. Sharma Oli, transmite EFE.  

Pană de curent masivă în Berlin, în urma unui incendiu. Poliţia nu exclude o „motivaţie politică”
Stiri externe
Pană de curent masivă în Berlin, în urma unui incendiu. Poliţia nu exclude o „motivaţie politică”

Zeci de mii de locuințe din Berlin au rămas fără electricitate marți, în jurul prânzului, din cauza unui incendiu la doi stâlpi de electricitate, iar poliția locală nu exclude o posibilă incendiere cu motivație politică, a declarat pentru AFP.

Viktor Orban cere bani de la Uniunea Europeană pentru că a oprit un milion de migranți să intre ilegal în UE
Stiri externe
Viktor Orban cere bani de la Uniunea Europeană pentru că a oprit un milion de migranți să intre ilegal în UE

Viktor Orban a cerut bani de la Uniunea Europeană, ca recompensă pentru că Ungaria a oprit, prin gardurile sale ridicate la frontieră, peste un milion de migranți să intre ilegal în Europa.

 

Recomandări
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE
Stiri actuale
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

România a primit a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene pentru apărare – aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE.  

Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei
Stiri actuale
Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei

Acuzații de corupție la Elcen, cel mai mare furnizor de apă caldă și căldură pentru București. Directorul general și cel comercial sunt bănuiți de luare și dare de mită și au fost duși la audieri.

Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană
Stiri Sociale
Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

Mulți români preferă să își țină banii în portofel să câștige cash și să plătească tot așa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 09 Septembrie 2025

49:10

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 09 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28