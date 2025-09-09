O dronă ucraineană a lovit orașul rusesc Soci, la Marea Neagră, la scurt timp după o reuniune a lui Putin desfășurată acolo

Dronele ucrainene au atacat coasta rusă a Mării Negre în noaptea de luni spre marți, potrivit Ministerului rus al Apărării și oficialilor locali, la doar câteva ore după ce președintele Vladimir Putin a participat la întâlniri, scrie ABC News.

Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că forțele sale au doborât cel puțin 31 de drone ucrainene peste noapte, dintre care 15 deasupra Mării Negre, două deasupra Crimeei și două în regiunea Krasnodar, unde se află și Soci.

Potrivit Kremlinului, luni după-amiază, Putin a participat de la reședința sa din Soci la o reuniune video a statelor BRICS. Nu este clar dacă președintele se mai afla acolo în timpul atacului nocturn cu drone.

Guvernatorul local Veniamin Kondratiev a anunțat pe Telegram că cel puțin o persoană a fost ucisă în Soci, după ce fragmente ale unei drone doborâte au lovit mașina pe care o conducea. De asemenea, șase locuințe au fost avariate.

Primarul din Soci, Andrei Proșunin, a postat fotografii cu pagubele pe Telegram, menționând că un monument militar a fost de asemenea afectat de resturi. Imaginile arătau daune în districtul Adlerski, situat la sud de Aeroportul Internațional Soci.

Agenția federală rusă pentru transport aerian, Rosaviația, a introdus restricții temporare de zbor pe aeroport în primele ore ale zilei de marți.

Reședința de vară a președintelui rus, Bocharov Rucei, este situată în districtul Tsentralnîi, în nord-vestul orașului Soci, la aproximativ 27 de kilometri de aeroportul internațional.

Reședința era utilizată regulat de Putin înainte de declanșarea războiului pe scară largă împotriva Ucrainei. Liderul rus l-a găzduit acolo pe fostul președinte american George Bush în 2008 și ar fi folosit complexul și în timpul pandemiei de COVID-19.

Presa rusă a relatat că Putin ar fi încetat să mai utilizeze reședința din 2024, pe fondul intensificării atacurilor cu drone ucrainene, și chiar că părți din complex ar fi fost demolate în ultimii ani.

Între timp, Rusia și-a continuat propriile atacuri cu rază lungă asupra Ucrainei. Forțele aeriene de la Kiev au raportat 84 de drone lansate de Rusia în noaptea de luni spre marți, dintre care 60 au fost doborâte sau neutralizate, iar impactul a 23 a fost consemnat în 10 locații diferite.

