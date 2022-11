O companie din Germania îi răsplătește pe toți angajații care nu fumează. Ce le oferă

Viciul, spun ei, îi reține pe oameni mai mult în pauze și nu dau suficient randament.

Dar, o companie din Renania de Nord-Westfalia vine cu o idee: le oferă nefumătorilor o zi liberă.

Christian locuiește în orașul german Bochum. Spune că fumează cinci-șase țigări pe zi, doar la serviciu. Și nu doar în timpul pauzei de masă. În medie, fumătorii au nevoie de cinci minute pentru o țigară, fără a include drumul dus-întors până la locul de fumat.

În cazul lui Christian, ar însemna cel puțin o jumătate de oră liberă, pe zi. Angajatorul său consideră că nu este tocmai corect faţă de colegii care nu au acest viciu, așa că le oferă nefumătorilor o zi liberă în plus. O idee care a stârnit reacţii diverse.

Ideea concediului compensatoriu îi aparține unui bărbat care are în subordine 20 de angajați. Jumătate dintre ei sunt fumători.

Sebastian Bülowius, șeful unei companii de logistică: „Cineva care fumează de cinci-10 ori pe zi bineînțeles că pierde mult timp de lucru. Așa că am analizat ce am putea face pentru a compensa acest lucru, astfel încât persoanele care nu fumează și lucrează tot timpul să nu spună la un moment dat: 'Hei, ce rost are asta! Eu lucrez mult mai mult decât el.'”

Bărbatul spune că zilele suplimentare de concediu pentru angajați îl costă aproape 2.500 de euro, pe an. Dar estimează că pauzele pentru fumat înseamnă aproximativ 35.000 de euro pe an.

Măsura ar trebui să combată însă și dependența de nicotină.

Christian Voigt, angajatul firmei de logistică: „Vorbim de o zi liberă. Cred că oricine ar minți dacă ar spune că nu i-ar plăcea să aibă una. În momentul de față nu aș putea să analizez și să spun exact de câte zile libere am nevoie pentru a mă stimula să arunc țigările.”

În Germania, fiecare angajator are voie să decidă cine primește mai mult concediu și cine mai puțin. Deocamdată, în compania de logistică din Renania de Nord-Westfalia nimeni nu a renunțat la țigări pentru zile libere. În plus, fumatul nu este singurul viciu la locul de muncă - pauza de cafea, spun unii, își cere și ea tribut.

