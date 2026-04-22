”În noaptea de 21 spre 22 aprilie 2026, în jurul orei 00:50, poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Transporturi Aeriene Craiova au acţionat împreună cu poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Frontieră Aeroport Craiova în vederea debarcării unei persoane aflate în stare de ebrietate de la bordul aeronavei care deservea cursa Madrid-Craiova”, a transmis, miercuri, IPJ Dolj.

Sursa citată a precizat că este vorba despre un bărbat, de 49 de ani, din Craiova, care a fost debarcat şi condus în zona publică a Aeroportului Internaţional Craiova.

”Din verificările efectuate a reieşit faptul că susnumitul a adresat injurii echipajului de la bordul aeronavei, provocând indignarea celorlalţi pasageri. Faţă de acesta s-a luat măsura sancţionării conform Codului Aerian de către poliţiştii de frontieră ai Punctului de Frontieră Aeroport Craiova”, a mai transmis sursa citată.