Potrivit organizaţiei, scumpirea combustibilului pentru avioane a majorat costul mediu cu 88 de euro per pasager pentru zborurile pe distanţe lungi care pleacă din Europa şi cu 29 de euro pentru cursele intra-europene. Datele compară preţurile din 16 aprilie cu cele dinaintea izbucnirii conflictului, pe 28 februarie transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Diferenţele sunt semnificative şi pe rute concrete: un zbor între Barcelona şi Berlin este mai scump cu 26 de euro per pasager, în timp ce o cursă pe distanţă lungă între Paris şi New York implică un cost suplimentar de 129 de euro.

Companiile aeriene europene se pregătesc pentru un sezon dificil, în condiţiile în care preţul petrolului a depăşit 100 de dolari pe baril de la începutul conflictului. Situaţia alimentează temerile privind un posibil deficit de kerosen, care ar putea duce chiar la anulări de zboruri.

Avertismentul marilor operatori

În acest context, mari operatori aerieni precum Lufthansa, Ryanair şi Air France-KLM au avertizat încă din martie că scumpirea combustibilului se va reflecta în preţurile biletelor, mai ales dacă tensiunile persistă.

Analiza T&E subliniază că aceste costuri suplimentare depăşesc semnificativ cheltuielile pe care companiile aeriene le au pentru a respecta politicile de mediu ale Uniunea Europeană.

„Criza din Orientul Mijlociu demonstrează că vulnerabilitatea noastră reală este un rezervor umplut cu petrol străin şi nu legislaţia”, a declarat Diane Vitry, responsabilă de aviaţie în cadrul organizaţiei.

Pe fondul acestor evoluţii, companiile aeriene cer relaxarea unor politici europene de mediu, inclusiv amânarea termenului din 2030 pentru utilizarea combustibililor sintetici în aviaţie, invocând lipsa capacităţilor de producţie.

În paralel, Uniunea Europeană îşi propune să reducă dependenţa energetică prin investiţii în combustibili verzi pentru avioane, parte a unui pachet legislativ mai amplu privind tranziţia energetică.