„În cele mai ample proteste anterioare, nu cunoșteam personal nicio persoană care să fi fost ucisă”, a spus ea.

Parisa afirmă că știe cel puțin 13 persoane care au murit de când protestele izbucnite pe 28 decembrie în capitală, pe fondul deteriorării condițiilor economice, au evoluat într-una dintre cele mai sângeroase perioade de tulburări anti-guvernamentale din istoria Republicii Islamice.

În contextul în care un grup pentru drepturile omului raportează că numărul persoanelor confirmate ucise a depășit 6.000, mai mulți tineri iranieni care au reușit să vorbească cu BBC în ultimele zile – în ciuda unei întreruperi aproape totale a internetului – au descris impactul personal al violențelor.

Parisa spune că o femeie de 26 de ani pe care o cunoștea a fost ucisă de „o ploaie de gloanțe pe stradă” atunci când protestele s-au extins în toată țara, joi, 8 ianuarie, și vineri, 9 ianuarie, iar autoritățile au răspuns cu forță letală pentru a le reprima.

Ea însăși a participat la protestele din nordul Teheranului în acea joi, despre care insistă că au fost pașnice.

„Nimeni nu a fost violent și nimeni nu s-a confruntat cu forțele de securitate. Dar vineri seara au deschis totuși focul asupra mulțimii”, a spus ea.

„Mirosul de praf de pușcă și gloanțe a umplut cartierele în care aveau loc confruntările.”

Mehdi, în vârstă de 24 de ani, tot din Teheran, confirmă amploarea protestelor și a violențelor.

„Nu mai văzusem niciodată ceva nici pe departe asemănător – un asemenea număr de oameni și asemenea crime și violențe comise de forțele de securitate”, a declarat el.

„În ciuda uciderilor de joi [8 ianuarie] și a amenințărilor cu noi crime vineri, oamenii au ieșit din nou în stradă, pentru că mulți nu mai puteau îndura și nu mai aveau nimic de pierdut”, a adăugat Mehdi.

El a descris cum a fost martor la mai multe ucideri ale protestatarilor, de la mică distanță, comise de forțele de securitate.

„Am văzut un tânăr ucis chiar sub ochii mei cu două gloanțe reale”, a spus el.

„Niște motocicliști au împușcat un tânăr în față cu o pușcă. A căzut pe loc și nu s-a mai ridicat niciodată.”

Agenția Human Rights Activists News Agency (Hrana), cu sediul în SUA, afirmă că a confirmat până acum moartea a cel puțin 6.159 de persoane de la începutul revoltelor, dintre care 5.804 protestatari, 92 de copii și 214 persoane afiliate guvernului. De asemenea, investighează alte 17.000 de decese raportate.

Un alt grup, Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, a avertizat că bilanțul final ar putea depăși 25.000 de morți.

Autoritățile iraniene au declarat săptămâna trecută că peste 3.100 de persoane au fost ucise, însă susțin că majoritatea erau membri ai forțelor de securitate sau civili atacați de „huligani”.

Majoritatea organizațiilor internaționale de presă, inclusiv BBC, nu au voie să relateze din interiorul Iranului. Cu toate acestea, BBC a verificat imagini video care arată forțe de securitate trăgând cu muniție reală asupra mulțimilor.



