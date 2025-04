A doua zi de pelerinaj la Basilica Sf. Petru. Oamenii stau ore întregi la coadă pentru a-și lua rămas bun de la Papa Francisc

Deja cel puțin 50 de mii de oameni au trecut pe acolo,

dar cum afluxul este uriaș, accesul în Basilică este prelungit până la miezul nopții. Astăzi, a avut loc și a doua întâlnire a cardinalilor, de la moartea Papei Francisc, însă conclavul va începe după nouă zile de doliu după funeraliile de sâmbătă.

În Basilica san Petro domnește o atmosferă de rugăciune și solemnitate. Zeci de mii de oameni așteaptă în tăcere să le vină rândul la catafalc.

Îi unește respectul imens pe care îl poartă regretatului Papă. Retrași câțiva membri ai familiei au venit din Argentina natală. Papa Francisc a avut 4 frați. Răbdători toți cei ajunși se închina se roagă și chiar îngenunchează. Sunt tot mai mulți de la o oră la alta.

În Basilica Sf. Petru unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Papei Francisc credincioșii așteaptă ore în sir să își ia rămas bun de la Papă, după cum vedeți este liniște și totul este foarte bine organizat.

Afară, la coada îl găsim pe Ionuț, un tânăr din Bușteni venit cu un vas de croazieră în apropiere de Roma.

„Am venit să vizităm orașul și, dacă s-a întâmplat cu Papa. Să îi aducem un omagiu. Am plecat duminică din Barcelona și luni când s-a întâmplat, am aflat eram în Palma de Mallorca în port și azi s-a nimerit să fiu in Roma, e important să avem un model în asta, în religie”, ne spune Ionuț.

Pe esplanada din fața Basilicii San Pietro au început pregătirile pentru funerariile de sâmbătă, sub acel baldachin va fi așezat sicriul de lemn cu trupul neînsuflețit al Papei Francisc, iar pe aceste scaune vor sta invitații, printre ei și-au anuntat prezența lideri de stat și de guvern.

De aici, sicriul Papei Francisc va fi dus la Basilica Santa Magiore și asezat într-un mormânt simplu, așa cum a cerut Suveranul Pontif în testament. În paralel la Vatican a avut loc o a doua întâlnire a cardinalilor, de la moartea Suveranului Pontif.

Escrocherii apărute pe urma morții Papei

Din păcate, după moartea Papei s-au înmulțit escrocheriile și atacurile cibernetice. Sunt puse la cale de hackeri care încearcă să profite de vulnerabilitatea credincioșilor.

Acestea au un conținut fals, cel mai adesea generat de inteligența artificială și exploatează curiozitatea și empatia oamenilor, pentru a le fura datele.

Unul dintre subiectele abordate este cui îi rămâne averea Papei Francisc. În realitate suveranul s-a stins sărac. A fost fidel valorilor iezuite și a adoptat un stil de viață modest, chiar auster. Odată ajuns în fruntea bisericii de la Roma a renunțat la salariu.

