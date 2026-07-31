Se crede că Ross, o locuitoare din Edinburgh, a murit cu între cinci și șapte zile înainte de a fi găsită. Cu toate acestea, anchetatorii au declarat că telefonul ei a rămas foarte activ după moartea ei, scrie Independent.

Mătușa ei, Anne Bangham, a declarat că familia „nu-și poate crede ochilor că s-a întâmplat așa ceva”, aducând un omagiu nepoatei sale „frumoase” și „iubitoare”.

Familia este în stare de șoc

„Este îngrozitor. Pur și simplu nu ne vine să credem. Era o tânără atât de frumoasă, iubitoare și amabilă. Aș vrea să pun mâna pe cel care a făcut asta. Abia ajunsese acolo să lucreze. O să ne ia ceva timp să ne dăm seama ce s-a întâmplat.”, a scris ea într-o postare pe rețelele sociale.

O femeie care o cunoștea pe Lisa de la școală a scris: „Lisa era o fată minunată, am fost colegă de școală cu ea. Fie ca Dumnezeu să o binecuvânteze pe ea și pe familia ei.”

Poliția greacă a declarat că așteaptă rezultatele analizelor toxicologice pentru a stabili cauza decesului și „pentru a stabili dacă a fost vorba de o faptă criminală”.

Au fost trimise mesaje de pe telefonul ei

Între timp, potrivit poliției, ea a trimis o serie de mesaje text, într-o aparentă încercare de a-și ascunde moartea înainte ca trupul ei să fie descoperit.

Mesajele trimise de pe telefonul lui Ross către familia ei, pe 15 iulie, spuneau că „avea nevoie de puțin timp pentru ea” și că „voia să fie singură o vreme”.

Un alt mesaj a fost trimis de pe telefonul ei, după ce poliția consideră că aceasta murise deja, către o prietenă grecoaică la care fusese cazată cu câteva zile înainte de a fi găsită, a relatat Daily Mail.

Mesajul spunea: „Am nevoie de puțin timp – plec pe o insulă grecească.”

Ross a plecat din Edinburgh spre Grecia pe 29 iunie și a locuit inițial la niște prieteni în orașul Keratsini, din suburbiile Atenei, înainte de a se întâlni cu niște prieteni americani în Kypseli, pe 15 iulie. Conform relatărilor, Ross se afla în Grecia de aproximativ două săptămâni înainte de a muri.

Ea a călătorit în Grecia via Cipru din Statele Unite, unde i-au fost înregistrate amprentele digitale.

Poliția verifica informațiile privind pasagerii companiilor aeriene pentru a stabili dacă a călătorit singură, precum și registrele locale de cazare pentru a identifica rezervările efectuate pe numele ei.

Prim-ministrul Scoției, John Swinney, a declarat că guvernul scoțian și Ministerul Afacerilor Externe, al Commonwealth-ului și al Dezvoltării (FCDO) vor oferi sprijin familiei lui Ross.