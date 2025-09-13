O boală mortală incurabilă se răspândește rapid în SUA. De ce gândacul care o transmite a fost numit ”insecta care sărută”

Boala Chagas, anterior răspândită în principal în America Latină, apare acum din ce în ce mai mult în SUA. „Insecta care sărută” transmite un parazit ce poate provoca leziuni cardiace și nervoase care pun viața în pericol. Boala nu are tratament.

Autoritățile sanitare americane sunt în alertă, deoarece cazurile de boală Chagas, originară din America de Sud, sunt detectate din ce în ce mai mult în Statele Unite. Cazuri au fost raportate acum în cel puțin opt state, scrie Deutsche Welle.

Cercetătorii de la Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) sunt acum pe cale să clasifice boala infecțioasă drept endemică, adică apare în mod regulat într-o zonă sau comunitate.

Aceasta nu este doar o formalitate medicală, ci un semnal de alarmă: boala nu ar mai fi considerată o boală tropicală importată, ci un risc permanent pentru sănătate în SUA.

Clasificarea propusă ar avea consecințe de amploare asupra monitorizării, cercetării și tratamentului.

Boală transmisă prin mușcătura ”insectei care sărută”

Boala este transmisă de parazitul Trypanosoma cruzi, care se găsește la diverse specii de insecte prădătoare. Gândacul a dobândit porecla de „insecta care sărută” deoarece mușcă adesea oamenii care dorm de față, în special părțile cu pielea mai subțire, cum ar fi buzele sau pleoapele.

Shutterstock

Nu mușcătura în sine este periculoasă, ci fecalele insectei care conțin agentul patogen. Prin zgârierea rănii sau frecarea ochilor, parazitul pătrunde în organism. Mai rar, oamenii sunt infectați prin transfuzii de sânge, transplant de organe sau în timpul sarcinii, de la mamă la copil.

OMS avertizează asupra pericolului neglijat

Boala a fost numită după medicul brazilian Carlos Chagas, care a descoperit-o în 1907. În prezent, Chagas nu mai este o boală tropicală exotică. Prin migrație, transfuzii de sânge și rute comerciale globale, Chagas a ajuns și în Europa și America de Nord. Conform estimărilor, există aproximativ 6.000 de persoane infectate în Spania și câteva sute de mii în SUA.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că, la nivel mondial, peste șapte milioane de oameni sunt infectați cu agentul patogen și că aproximativ 10.000 mor în fiecare an din cauza infecției.

Boala este deosebit de răspândită în regiunile sărace ale Americii Latine, motiv pentru care OMS o clasifică drept „boală neglijată”. Datorită noilor date din SUA, „boala săracilor”, potențial letală, primește acum din ce în ce mai multă atenție internațională.

Care sunt simptomele bolii Chagas?

Infecția are două etape. Mulți dintre cei afectați nu observă niciun simptom în primele săptămâni sau luni după infecție. Unii dezvoltă simptome nespecifice, cum ar fi febră, oboseală sau umflături lângă rană, de obicei un edem al pleoapelor, o umflare nedureroasă, unilaterală a pleoapei, care este adesea însoțită de conjunctivită. Ulterior, aceste afecțiuni dispar de obicei, dar parazitul rămâne în organism.

După o perioadă de latență care poate dura ani, poate izbucni faza cronică a infecției. Aceasta are consecințe grave. Au fost documentate miocardite, insuficiențe cardiace permanente sau aritmie cardiacă, precum și măriri patologice ale esofagului și colonului. Până la 30% dintre persoanele infectate dezvoltă astfel de complicații.

OMS avertizează că, fără tratament, boala poate pune viața în pericol, în principal pentru bebeluși, copii sau persoane cu un sistem imunitar slăbit.

Cum poate fi tratată boala Chagas?

În faza acută, parazitul poate fi detectat microscopic în sânge. În stadiile ulterioare, testele de anticorpi sunt cel mai important instrument de diagnostic.

Până în prezent, nu există un vaccin. Tratamentul se bazează pe două medicamente antiparazitare, Nifurtimox și Benznidazol, care sunt deosebit de eficiente în faza acută.

Ambele medicamente, însă, pot provoca efecte secundare severe și nu sunt încă aprobate oficial pentru tratamentul bolii Chagas în UE, de exemplu. În SUA, medicamentele pot fi administrate de obicei doar în timpul tratamentului cu internare. În cazurile cronice, terapia doar ameliorează simptomele; până acum, boala poate fi cu greu prevenită.

Animalele de companie și animalele sălbatice se pot infecta și ele

Nu doar oamenii sunt victime căutate: câinii, pisicile, șobolanii, armadillo-urile și opossumii sunt, de asemenea, considerați gazde importante.

Texas și California, în special, raportează din ce în ce mai mult câini infectați, ceea ce indică faptul că circulația agentului patogen este deja stabilită în sudul SUA.

Cum să te protejezi împotriva bolii Chagas?

Pentru a preveni o infecție, experții recomandă o protecție strictă împotriva insectelor. În regiunile afectate, plasele tratate cu insecticid, sigilarea pereților casei și controlul specific al dăunătorilor pot ajuta.

Pentru animalele de companie, medicii veterinari recomandă medicamente care sunt folosite și împotriva puricilor și căpușelor. În multe țări, donațiile de sânge sunt acum testate în mod curent pentru agentul patogen, pentru a preveni o infecție prin transfuzie de sânge.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













