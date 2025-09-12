Un copil din SUA a murit din cauza unei complicații rare a rujeolei, la câţiva ani de la boală

Un copil de vârstă şcolară a murit în urma unei complicaţii rare a rujeolei, boală pe care a contractat-o când era bebeluş, au anunţat oficialii din sănătate din districtul Los Angeles, citaţi de AP.

Copilul, care era prea mic să fi fost vaccinat când a fost infectat cu virusul, a murit din cauza panencefalitei sclerozante subacute, potrivit Departamentului de sănătate al districtului.

Afecţiunea incurabilă provoacă o deteriorare progresivă a creierului şi este fatală în aproape toate cazurile.

Circa o persoană din 10.000 care face rujeolă dezvoltă această afecţiune, dar riscul este de 1 la 600 la bebeluşi.

„Acest caz este o amintire dureroasă a cât de periculoasă poate fi rujeola, mai ales pentru membrii cei mai vulnerabili ai comunităţii”, a afirmat dr. Muntu Davis, responsabilul pentru sănătate din districtul Los Angeles.

„Bebeluşii prea mici să fie vaccinaţi se bazează pe noi toţi să îi ajutăm să fie protejaţi prin imunitatea de grup”, a arătat sursa citată.

Cel mai grav an cu rujeolă din SUA

Acesta a fost cel mai grav an în ceea ce priveşte rujeola în SUA din ultimii 30 de ani, întrucât rata vaccinării la copii a scăzut şi epidemiile interne şi internaţionale s-au răspândit.

Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor a confirmat 1.454 de cazuri până marţi. Trei oameni au murit.

Vaccinul împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei este sigur şi are o eficacitate de 97% în prevenirea rujeolei, după două doze. Medicii recomandă vaccinarea copiilor cu o doză la 12-15 lunni şi o a doua la vârsta de 4-6 ani.

România, focar european de rujeolă: opt decese și 13.000 de cazuri într-un an

Circa 13.000 de cazuri de rujeolă din cele 18.000 descoperite într-un an în Europa s-au înregistrat în România. Opt oameni și-au pierdut viața din cauza acestei maladii la noi în țară, deși boala poate fi prevenită prin vaccinare.

Situaţia este fără precedent, din Europa până în Statele Unite, alimentată de o dezinformare care face ravagii pe reţele de socializare de la pandemia de covid-19, scrie AFP.

Potrivit statisticilor, 80% dintre persoanele diagnosticate cu rujeolă în UE/SEE în ultima perioadă nu erau vaccinate.

