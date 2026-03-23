În perioada în care pandemia de Covid-19 a permis multor angajați să lucreze de acasă, compania a cerut femeii să se întoarcă la birou, ignorând riscurile medicale semnificative.

„Analizăm opțiunile legale și rămânem dedicați să susținem sănătatea și bunăstarea angajaților noștri”, a adăugat declarat o purtătoare de cuvânt a firmei.

La începutul lunii februarie 2021, sarcina femeii a fost considerată cu risc ridicat, după ce a suferit o intervenție cervicală preventivă. Medicii i-au recomandat să lucreze de acasă și să respecte odihna parțială, însă conducerea i-a respins cererea, obligând-o să revină la birou, apoi plasând-o în concediu fără plată.

Soțul ei a discutat situația cu un reprezentant al departamentului de resurse umane, care a contactat un prieten vicepreședinte în companie, avertizând că refuzul acordării muncii de acasă a fost o eroare. Procesul a arătat că executivul firmei a recunoscut ulterior: „Tocmai ne-ai salvat de un proces.”

Compania i-a permis femeii să lucreze de acasă abia pe 24 februarie 2021. În aceeași zi, aceasta a suferit complicații grave, a fost internată și a născut prematur fiica sa, la 20 de săptămâni și șase zile. Micuța a decedat în câteva ore.

Anchetatorii au concluzionat că refuzul companiei de a aproba cererea rezonabilă de muncă de acasă a contribuit direct la moartea fetiței.