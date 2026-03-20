Potrivit reprezentanţilor Blocul Naţional Sindical (BNS), acţiunile de protest vor continua până când autorităţile responsabile vor găsi soluţia astfel încât lucrătorii şantierului naval să îşi primească salariile restante.

Liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurenţiu Gobeajă, a declarat că, deşi la întâlnirea pe care sindicaliştii au avut-o pe 2 martie cu ministrul Economiei li s-a promis că li se vor plăti restanţele salariale pe baza modificării legislaţiei privind Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, normele de aplicare a acestui act normativ nu au fost încă adoptate.

"Salariaţii au ajuns la limita de subzistenţă din cauza lipsei banilor", a spus Gobeajă.

Şantierul Naval Damen Mangalia, în insolvenţă

Şantierul Naval Damen din Mangalia este în insolvenţă din iunie 2024, iar din cauza lipsei comenzilor situaţia a devenit critică.

Administratorul judiciar al companiei, Casa de Insolvenţă Transilvania (CITR), anunţa în luna martie a acestui an că Damen Shipyards Mangalia intră în cursa pentru un investitor strategic, iar un plan de reorganizare a fost înaintat către judecătorul sindic.

Încă de anul trecut, sindicaliştii de la Şantierul Naval Damen din Mangalia, societate cu salariaţi concediaţi sau aflaţi în şomaj tehnic, au organizat o serie de proteste, inclusiv la Ministerul Economiei şi chiar în faţa Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos şi la sediul administratorului judiciar, în Bucureşti.

La şantierul de la Mangalia, statul român este acţionar majoritar cu 51%, iar compania olandeză Damen are 49% din acţiuni.

Litigii și notificări de reziliere

În anul 2023, grupul Damen a anunţat că a emis notificarea de reziliere a acordului de asociere încheiat în 2018 între Damen Holding BV şi statul român pentru că, "prin adoptarea Legii nr. 187/2023 a fost anulat cadrul juridic în baza căruia funcţiona asocierea dintre statul român şi Damen în ceea ce priveşte Şantierul Mangalia", între părţi existând un litigiu arbitral internaţional. Ulterior, Damen Holding a cerut insolvenţa Damen Shipyards Mangalia, Tribunalul Constanţa deschizând, pe 19 iunie 2024, procedura respectivă.

În 2018, Damen a investit la Şantierul Naval Mangalia, achiziţionând pachetul majoritar de acţiuni de la compania coreeană Daewoo, acceptând apoi să cesioneze statului român 2% din acţiuni pentru a deveni acţionar majoritar, cu 51%, cu condiţia ca partenerul olandez să aibă controlul operaţional şi managerial al şantierului.