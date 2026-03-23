Compania aeriană europeană, filială a Austrian Airlines, le-a oferit însoțitorilor de zbor o compensație financiară pentru demisia voluntară sau pentru concediul temporar.

Membrii echipajului de cabină care își reziliază voluntar contractele până la 30 aprilie vor primi o sumă forfetară proporțională de 15.000 de franci elvețieni (14.249 de lire sterline), a declarat un purtător de cuvânt elvețian pentru The Independent.

Această sumă este oferită tuturor celor aproximativ 4.000 de membri ai echipajului de cabină de la baza companiei aeriene din Zurich.

De asemenea, se va efectua o plată către angajații care lucrează în companie de șase ani sau mai mult, dacă aceștia intră într-o „relație de muncă inactivă” de cel puțin un an. Acest lucru va permite o revenire garantată după concediul de absență.

„Încă de vara trecută, le-am oferit membrilor echipajului de cabină opțiuni voluntare, precum concediu fără plată, concediu individual sau reduceri ale programului de lucru cu preaviz scurt”, a spus purtătorul de cuvânt. „Ultimele luni au arătat că mulți colegi apelează la aceste opțiuni atunci când acestea se potrivesc bine cu situația lor personală.”

Acesta a adăugat că, în prezent, nu sunt planificate concedieri, dar acestea ar fi o „ultimă soluție” în cazul în care măsurile voluntare nu ar avea succes.

Swiss a declarat că surplusul de personal de cabină se datorează problemelor continue cu motoarele și lipsei persistente de personal de pilotaj, ceea ce înseamnă că, în prezent, operează mai puține zboruri decât era planificat.

„Cerințele de repartizare a echipajelor noastre de cabină se schimbă constant – în funcție de programul de zbor, de sezon și de evoluțiile operaționale. În prezent, presupunem că, în unele luni, vom avea temporar cu până la 300 de membri ai echipajului de cabină în plus față de cât putem repartiza în prezent în operațiunile de zbor”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru agenția de știri elvețiană AFP.

„Ne așteptăm ca această situație să se normalizeze treptat în lunile următoare și să se echilibreze din nou până cel târziu la începutul anului 2027.”

Plata a fost oferită abia săptămâna trecută, așa că compania aeriană a declarat că este prea devreme pentru a spune câți vor accepta demisia voluntară.