Incidentul s-a petrecut în dreptul județului Mehedinți, luni seară, când curenții l-au purtat pe bărbat până aproape de malul românesc.

Un apel la 112 a dus la mobilizarea pompierilor, a echipajelor medicale, dar și a polițiștilor de frontieră. Aceștia au ajuns la cel rătăcit cu o șalupă de intervenție. L-au recuperat din apă și l-au adus în siguranță la mal.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la spital pentru investigații, deși nu avea răni care să îi pună viața în pericol.