Autoritățile au continuat să caute alte 17 persoane care au călătorit la bordul ambarcaţiunii şi au pierit pe drum, potrivit supravieţuitorilor, relatează News.ro, care citează AFP.

Acest anunţ intervine la câteva zile după o criză a migraţiei fără precedent la Ceuta, unde aproximativ 50.000 de migranţi au pătruns în această enclavă spaniolă situată în Africa de Nord, după care marea majoritate s-a întors din drum şi s-a întors în Maroc, cu care se învecinează enclava.

Cei doi bărbaţi - originari din Africa de Nord - au fost salvaţi marţi, la ora locală 3.00 (4.00, ora României), la aproximativ 20 de kilometri sud-vest de Mallorca, a anunţat într-un comunicat prefectura Insulelor Baleare.

Ei au fost transportaţi la spital, deoarece sufereau ”de deshidratare şi malnutriţie”, a precizat prefectura.

17 persoane ar fi murit pe drum, potrivit mărturiei celor salvați

Potrivit spuselor lor, citate de către prefectură, ambarcaţiunea lor improvizată plutea în derivă de 15 zile, iar alte 17 persoane împreună cu care călătoreau au pierit pe drum.

”Nu există nicio urmă a acestor alte persoane, în afara mărturiei celor doi ocupanţi” ai ambarcaţiunii, a declarat o purtătoare de cuvânt a prefecturii.

Salvatori maritimi au desfăşurat un elicopter pentru a verifica zona în care au fost găsiţi cei doi migranţi.

Autoritățile spaniole cer un plan pentru gestionarea crizei migrației

”Faţa cea mai inumană a crizei migraţiei loveşte din nou Insulele Baleare”, a deplâns pe X preşedinta regiunii, Marga Prohens, din cadrul Partidului Popular (PP, dreapta conservatoare).

Ea cere Guvernului de stânga de la Madrid să elaboreze ”un plan specific prin care să înfrunte urgenţa migraţiei cu care se confruntă Insulele Baleare”.

Acest arhipelag - o destinaţie turistică frecventată, care include insulele Mallorca, Menorca şi Ibiza - a devenit una dintre cele mai frecventate rute de către migranţi care pleacă din Africa de Nord, mai ales din Algeria, cu scopul de a ajunge în Europa.