Datele personale ale moldovenilor ar fii folosite ulterior în scheme de fraudă și escrocherii, în cadrul unui război hibrid de subminare a stabilității naționale. Instituția susține că bazele de date vândute ilegal pe Dark Web sau extrase prin spargerea serverelor conțin nume, adrese, telefoane și copii ale actelor de identitate ale cetățenilor, transmite Agerpres.

SIS are informații care indică existența unui proces coordonat de colectare a datelor personale ale cetățenilor Republicii Moldova de către serviciile speciale rusești. Colectarea se face prin mai multe metode:

- Baze de date private vândute ilegal pe Dark Web

- Baze de date extrase ilegal prin spargerea serverelor private

- Baza de date colectată de grupul criminal organizat Șor în ultimii ani, care conține aproximativ 145.000 de cetățeni care și-au dat datele personale, potrivit NewsMaker.

Datele detaliate includ nume și prenume, adrese de e-mail, telefoane, adrese de domiciliu și copii ale actelor de identitate.

Cum sunt folosite datele personale

Informațiile colectate sunt transmise grupurilor criminale organizate cu acoperire transfrontalieră, pentru a fi utilizate în:

- Acțiuni de escrocherii

- Sustragerea fondurilor de pe cardurile bancare

- Furturi în numerar

„Scopul acestor atacuri orchestrate este crearea sentimentului de nesiguranță și neîncredere în societate”, arată SIS.

Recomandările serviciului secret pentru cetățeni

Cetățenii moldoveni trebuie să-și ia măsuri de precauție, atrag atenția autoritățile:

- Să nu ofere datele personale unor persoane necunoscute sau unor presupuse companii care oferă oportunități de investiții cu câștig rapid

- Să nu ofere parole sau alte date de securitate prin telefon

- Să verifice suplimentar orice acțiune prin care li se solicită coduri sau bani.