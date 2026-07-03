Astfel, autoritățile franceze au raportat cu cel puțin 2.000 de decese mai multe decât în săptămâna precedentă, când temperaturile erau deja în creștere și secțiile de urgență se umpleau cu victime ale caniculei.

Noile cifre, încă incomplete, furnizate de Agenția de Sănătate Publică a Franței, au dublat prima estimare preliminară, de cel puțin 1.000 de decese suplimentare, pe care o prezentase duminica trecută. Această estimare anterioară se referea doar la trei dintre cele mai toride zile de căldură extremă și mortală.

La Paris, directorii serviciilor funerare au declarat că au întâmpinat dificultăți în găsirea unor locuri pentru depozitarea cadavrelor înainte de înmormântare sau incinerare, unele morgi afirmând că erau pline și că au fost nevoite să refuze cadavrele, potrivit Associated Press.

Bilanțul actualizat al deceselor, furnizat de Agenția de Sănătate Publică, acoperă săptămâna cuprinsă între 22 și 28 iunie, perioadă în care Franța a înregistrat cele mai toride zile din istorie, iar recordurile de temperaturi maxime diurne și nocturne au fost doborâte în numeroase orașe și localități din întreaga țară. Canicula a doborât, de asemenea, recorduri de temperatură în multe alte părți ale Europei.

Agenția de Sănătate Publică afirmă că a înregistrat până în prezent 8.973 de decese pentru acea săptămână, avertizând că cifra este încă parțială. Autoritatea a precizat că totalul preliminar a fost cu 29% mai mare decât cele 6.948 de decese înregistrate în săptămâna anterioară, între 15 și 21 iunie, când a început valul de căldură.

Diferența dintre cele două seturi de cifre — un total de 2.025 până în prezent — este, prin urmare, considerată a reprezenta decese suplimentare de la o săptămână la alta, din toate cauzele și acoperind toate grupele de vârstă, a precizat agenția.

La Spitalul Paris-Saclay, pacienții afectați de expunerea la căldură au început să sosească în număr mare pe 20 iunie, a declarat pentru Associated Press dr. Nicolas Gonzales, șeful secției de urgențe.

El a precizat că au tratat victime ale caniculei pentru atacuri de cord, deshidratare, disfuncții renale și alte probleme legate de căldură, de la copii până la persoane în vârstă care locuiesc singure.

Agenția de Sănătate Publică din Franța a indicat că s-a înregistrat o creștere deosebit de accentuată de la o săptămână la alta a numărului de decese în locuințe private, aceste cifre înregistrând o creștere de 91%. Decesele în centrele de îngrijire pentru persoane în vârstă au crescut cu 37%, iar în spitale cu aproape 20%.

Regiunea Parisului pare să fi fost cea mai grav afectată, cu o creștere de aproape 63% a deceselor de la o săptămână la alta, a precizat agenția.

Agenția de sănătate a avertizat că statisticile sale subestimează numărul real al deceselor, deoarece se bazează pe date incomplete.

„Prin urmare, rata mortalității va fi mai mare decât aceste prime cifre”, a precizat agenția.