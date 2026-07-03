Hamza F., un adolescent plinuț, care se autointitulează „Hamza La Douane” - „Vameșul Hamza”, a fost reținut de mai multe ori pentru farsele sale filmate de-a lungul celebrului Canal Saint-Martin începând cu 27 iunie, potrivit ziarului francez Le Parisien, transmite New York Post.

Autoproclamatul bodyguard, înarmat de obicei cu un pistol cu apă, le cere șoferilor 2 euro pentru nu-i stropi, în timp ce Franța este lovită de un val de căldură care a cuprins toată Europa.

Adolescentul, de obicei fără tricou, s-a inspirat pentru această taxă impusă de la vameșii șpăgari din Algeria sa natală: „În Algeria... când plătești vameșii, ei nu te percheziționează... poți să treci mai departe. Am aceeași idee.”

Hamza se distrează cu farsele sale și nu s-a gândit prea mult la victime.

„De cele mai multe ori, nu îmi cer scuze, stropesc și fug”, a spus el.

Într-un alt clip. Hamza a fost filmat în timp ce împingea o femeie în bikini în canal, în timp ce aceasta făcea plajă.

Alte incidente care l-au făcut viral pe Hamza pe rețelele sociale includ mersul pe un trotinetă electrică cu un scaun de bar furat atașat, aruncarea unui scaun în canal, furtul unei cutii de suc și stropirea cu apă a unui polițist.

Într-un alt videoclip șocant, Hamza ar fi pătruns în apartamentul unei femei și s-a filmat în timp ce o insulta.

„Un gunoi”

„Iar stângiștii vorbesc despre un băiat drăguț cu pistolul cu apă la Canal Saint-Martin... Cât timp vom mai tolera acțiunile acestui gunoi?” a întrebat pe X parlamentarul Julien Odoul.

Adolescentul a fost reținut de cel puțin două ori în ultimele săptămâni.

A fost acuzat de vandalism și violență în grup în timpul primei sale arestări, pe 27 iunie.

Patru zile mai târziu, poliția l-a reținut pe adolescent și l-a dus la închisoare sub acuzațiile de furt calificat, insultarea agenților și opunere la arest, potrivit Le Figaro.

El a fost printre cei trei suspecți care au fost capturați când aproximativ 20 de persoane au fost acuzate că au furat un telefon. Hamza a fost auzit spunând că nu-i pasă de arest, pentru că se va putea răcori la aer condiționat.

Când nu se află în custodia poliției, minorul își împarte timpul între locuința mamei și a tatălui său, în casele separate ale acestora din Paris.

Tatăl lui Hamza îl lasă să facă ce vrea, susținând că farsele „nu rănesc pe nimeni”.

„El mă lasă în pace pentru că știe că nu fac nimic rău. Tot ce fac este să stropesc oamenii și poliția din când în când. Mama mea nu știe despre asta”, a declarat adolescentul pentru CNews.

A devenit o confruntare între stânga și dreapta

Avocata socialistă și pro-palestiniană Elsa Marcel a fost angajată să îl apere pe Hamza în cea mai recentă arestare a sa, susținând că adolescentul a fost „ținta hărțuirii, insultelor rasiste și amenințărilor”.

„De câteva zile, Hamza F., un băiat de 13 ani, este victima unui val de ură rasială în urma unei ofensive media inițiate de figuri de extremă-dreapta și apoi amplificată pe scară largă”, a declarat Marcel într-un comunicat de presă joi. „Bătăliile cu apă și jocurile unui copil au devenit astfel, în câteva ore, o controversă națională.”

Avocata de extremă-stânga a susținut că clientul său minor este victima, fără să abordeze niciunul dintre subiectele farselor lui Hamza.

„Numit «gunoi» și «tâlhar», insultat masiv și hărțuit. Hamza este acum ținta unor mesaje ostile, amenințări și postări care îi încalcă demnitatea pe rețelele sociale. Această campanie i-a expus, de asemenea, familia, care a fost semnalată public și atacată”, a spus ea.

Marcel a amenințat că va depune plângeri împotriva oricui l-ar fi insultat pe adolescent.

De cealaltă parte, parlamentarul Julien Odoul i-a criticat pe părinții lui Hamza și legea franceză pentru că permit adolescentului să își continue farsele.

„Într-o lume normală, autoritățile ar fi contactat deja părinții lui Hamza și ar fi amenințat că le suspendă prestațiile sociale. Dar în Franța, acest tânăr înțelege rapid că nu există nimeni care să îl oprească: nici părinții, nici autoritățile, nici poliția, nici sistemul judiciar penal”, a spus Odoul, potrivit The Times.