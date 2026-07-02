Prima misiune a pompierilor români în Franța. Intervenţia, îngreunată de vântul puternic | FOTO

Prima misiune a pompierilor români a fost mult îngreunată de vântul puternic, relieful accidentat şi vegetaţia foarte densă, ceea ce a favorizat extinderea rapidă a flăcărilor şi apariţia mai multor focare.

Potrivit inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), începând de miercuri seară şi pe parcursul întregii nopţi, modulul naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure a desfăşurat prima misiune de intervenţie în Franţa, sprijinind autorităţile franceze în gestionarea unui incendiu de vegetaţie şi fond forestier izbucnit în zona localităţii Pouzols-Minervois, din departamentul Aude, în sudul Franţei.

„Pompierii români au acţionat în sectoarele repartizate, sub coordonarea autorităţilor franceze, contribuind la limitarea propagării incendiului şi la protejarea locuinţelor aflate în zonele ameninţate. Misiunea s-a desfăşurat în condiţii deosebit de dificile, generate de vântul puternic, relieful accidentat şi vegetaţia foarte densă, factori care au favorizat extinderea rapidă a flăcărilor şi apariţia mai multor focare”, precizează sursa citată.

Sursa citată menţionează că, în cadrul intervenţiei, pompierii români au acţionat cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o autospecială de mare capacitate (10.000 de litri), o cisternă de 30.000 de litri şi o autospecială radio destinată asigurării comunicaţiilor.

La misiune au participat peste 500 de pompieri, dintre care 23 au fost din cadrul modulului României. După finalizarea intervenţiei, echipajele şi tehnica de intervenţie s-au retras în baza de operaţii pentru refacerea capacităţii operative şi pregătirea în vederea unor eventuale noi misiuni, menţionează aceeaşi sursă.