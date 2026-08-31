Potrivit Associated Press, peste 1.360 de persoane s-au vindecat de virus, ceea ce autoritățile au calificat drept o evoluție „încurajatoare”.

Focarul din estul Congo se răspândește în condiții extrem de dificile, alimentat de insecuritate, strămutări, o grevă a personalului medical și mișcări intense ale populației. Situația este deosebit de îngrijorătoare în taberele de strămutați, unde locuitorii trăiesc deja în condiții extrem de precare.

Săptămâna trecută, virusul s-a răspândit în două noi zone sanitare din regiune.

Organizația Mondială a Sănătății a transmis că epidemia rămâne scăpată de sub control și este pe cale să depășească epidemia de Ebola din Africa de Vest din perioada 2014-2016, cea mai mortală înregistrată vreodată, care a provocat moartea a peste 11.000 de persoane, în principal în Guineea, Liberia și Sierra Leone.

O echipă de intervenție împotriva virusului Ebola a fost atacată cu macete

Sâmbătă, o echipă de intervenție împotriva virusului Ebola a fost atacată la periferia orașului Mambasa, din provincia Ituri, în timp ce răspundea la un apel pentru recuperarea unui cadavru. Tineri înarmați cu macete au luat cu asalt locul înmormântării, forțând echipa să fugă și rănind un membru al acesteia, a declarat un reprezentant pentru Associated Press.

„Solicităm mai multă securitate, astfel încât să putem opera pe teren și să ne desfășurăm activitatea fără a ne pune viețile în pericol”, a declarat Floribert Magene, membru al echipei de intervenție.

Epidemia este cauzată de virusul Bundibugyo, un tip rar de Ebola pentru care nu există vaccin sau tratament aprobat.

Săptămâna trecută, Congo a început vaccinarea personalului medical și a altor lucrători din prima linie cu vaccinul Ervebo, care s-a dovedit eficient în focarele anterioare de Ebola cauzate de o tulpină diferită, mai comună, numită Zaire.

În prezent sunt în curs studii clinice pentru identificarea unui vaccin autorizat împotriva virusului Bundibugyo.

Deși focarul actual a fost declarat la jumătatea lunii mai, autoritățile consideră că se răspândea încă din februarie. Acesta s-a extins de la trei zone sanitare la aproape 60, majoritatea cazurilor și deceselor înregistrându-se în afara rețelei de contacte monitorizate și în cadrul comunităților.

Eforturile de a ține focarul sub control — de la restricționarea adunărilor publice la distanțarea socială și închiderea aeroporturilor — au perturbat viața în cele șase provincii, în special în Ituri, care a fost, de asemenea, devastată de violențele rebele.

Guvernul a introdus unele măsuri, inclusiv instalarea de echipamente medicale și sanitare în anumite locații, dar grupurile de advocacy susțin că trebuie făcut mai mult pentru a construi încrederea comunității.

Deși țara vecină, Uganda, s-a declarat liberă de Ebola luna trecută, riscul unei răspândiri transfrontaliere suplimentare rămâne, a declarat OMS săptămâna trecută.