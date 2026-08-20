Conform acesteia, sunt detectate numai 30% până la 40% din infecţiile reale, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

„Estimăm că sunt detectate numai între 30% şi 40% din cazurile reale. Modelele echipei de analiză din RDC, împreună cu Imperial College (de la Londra) estimează că dimensiunea reală a focarului ar putea fi de trei ori mai mare în ceea ce priveşte numărul cazurilor confirmate", a declarat şeful departamentului de pregătire şi răspuns pentru situaţii de urgenţe din cadrul Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din Africa (CDC Africa), Yap Boum.

CDC Africa a semnalat că mai puţin de 10% din cazuri sunt legate de contacţi cunoscuţi şi mai puţin de 40% au o legătură epidemiologică clară cu un caz confirmat.

Detectarea redusă este cauzată în mare măsură de faptul că focarul este provocat de varianta Bundibugyo a virusului Ebola, ale cărei simptome sunt mai uşoare în comparaţie cu cele ale variantei Zair şi este lipsită de manifestări hemoragice severe foarte evidente, ceea ce distorsionează percepţia populaţiei asupra gravităţii bolii şi întârzie solicitarea de asistenţă medicală, explică Yap Boum.

Prin urmare, cel puţin 97% din decesele recente au survenit în comunitate sau în centre sanitare generale care nu dispun de protocoale adecvate de izolare şi de prevenire a infecţiilor.

Guvernul Republicii Democratice Congo (RDC) a crescut joi la 2.476 numărul deceselor cauzate de epidemia de Ebola declarată în estul ţării pe 15 mai, al doilea cel mai mortal bilanţ al victimelor din istoria epidemiilor provocate de acest virus.

Cea mai gravă epidemie de Ebola a avut loc în Africa de Vest între 2014 şi 2016, a provocat circa 28.000 de infecţii şi aproximativ 11.000 de decese, afectând în principal Guineea, Liberia şi Sierra Leone.