Guvernele europene vorbesc mai deschis despre responsabilitatea Moscovei și își întăresc apărarea. Rămâne însă întrebarea cea mai grea: ce răspuns ar putea determina Kremlinul să se oprească?

O analiză publicată de Kiev Independent arată că Europa se descurcă mai bine să limiteze efectele acestor incidente, dar nu a găsit încă o metodă de descurajare. În plus, statele aliate nu au stabilit public ce atac ar reprezenta o linie roșie și ce ar urma după depășirea ei.

Citiți știrea integrală pe Spotmedia.ro.