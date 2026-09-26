Servicii europene de spionaj sunt în alertă maximă, de mai multe săptămâni, cu privire la posibile acţiuni de destabilizare ale Moscovei împotriva Uniunii Europene (UE), în timp ce Războiul din Ucraina face ravagii de peste patru ani şi jumătate.

"Mulţi spun în Europa că se aşteaptă la o agresiune din partea Federaţiei ruse şi de aceea trebuie să se pregătească ei înşişi de lupte, de un război cu Rusia", a declarat într-o conferinţă de presă, în marja Forumului Internaţional al Culturii, la Sankt Petersburg (nord-vest), Vladimir Putin.

"Dar mi-ar plăcea să subliniez încă o dată că noi nu pregătim de niciun fel de lupte cu Europa", a subliniat el.

Preşedintele rus, al cărui Partid Rusia Unită tocmai a obţinut o victorie în alegerile legislative, a mai declarat că Kremlinul se va "gândi bine" la o reluare a negocierilor cu Kievul după acest scrutin, în pofida faptului că au avut loc "tentative" de atacuri ale Ucrainei împotriva Moscovei şi unor secţii de votare.

"Propuneri cu privire la o reluare a negocierilor, da, ele sunt pe masă (...), dar după tot ceea ce au făcut ei (ucrainenii), ne vom gândi bine la ceea ce trebuie să facem în schimb", a anunţat liderul de la Kremlin în marja acestui forum.

"Rusia şi-a revenit după atacurile ucrainene", a dat el asigurări, citat de agenţia oficială rusă de presă Tass.

"Răspunsul Rusiei a fost atât de puternic, încât Kievul a cerut un armistiţiu", a subliniat el.

Cel mai recent armistiţiu a avut loc la 5 septembrie, la venirea emisarilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner la Moscova şi Kiev.

Vladimir Putin a anunţat, cu toate acestea, că se gândeşte mereu la un "acord de pace".

El a apreciat că "drepturile rusofonilor" sunt "călcate în picioare de ţările baltice".