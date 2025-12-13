Noul prim-ministru ceh respinge garanțiile pentru Ucraina. Andrej Babiš: „Nu vom investi niciun ban”

Republica Cehă nu va accepta să furnizeze nicio garanţie pentru finanţarea Ucrainei, a declarat sâmbătă viitorul prim-ministru al Cehiei, Andrej Babiš, care va prelua puterea săptămâna viitoare.

În opinia sa, Comisia Europeană trebuie să găsească modalităţi alternative de a sprijini Kievul, relatează Reuters.

Liderii UE vor discuta săptămâna viitoare un plan complex pentru acordarea unui împrumut Ucrainei, care ar utiliza activele ruseşti îngheţate, dar ar implica şi garanţii naţionale.

„Nu vom acorda garanţii pentru nimic şi nu vom investi niciun ban”, a declarat Babis într-un videoclip postat pe reţelele sociale.

