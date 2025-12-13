Noul prim-ministru ceh respinge garanțiile pentru Ucraina. Andrej Babiš: „Nu vom investi niciun ban”

Stiri externe
13-12-2025 | 14:24
andrej babis
AFP

Republica Cehă nu va accepta să furnizeze nicio garanţie pentru finanţarea Ucrainei, a declarat sâmbătă viitorul prim-ministru al Cehiei, Andrej Babiš, care va prelua puterea săptămâna viitoare.

autor
Sabrina Saghin

În opinia sa, Comisia Europeană trebuie să găsească modalităţi alternative de a sprijini Kievul, relatează Reuters.

Liderii UE vor discuta săptămâna viitoare un plan complex pentru acordarea unui împrumut Ucrainei, care ar utiliza activele ruseşti îngheţate, dar ar implica şi garanţii naţionale.

„Nu vom acorda garanţii pentru nimic şi nu vom investi niciun ban”, a declarat Babis într-un videoclip postat pe reţelele sociale.

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, cehia, andrej babis,

Dată publicare: 13-12-2025 14:16

Articol recomandat de sport.ro
Mesajul din SUA care a provocat reacția oficială a Germaniei: „Am fost informați cu câteva ore înainte!”
Mesajul din SUA care a provocat reacția oficială a Germaniei: „Am fost informați cu câteva ore înainte!”
Citește și...
Poliția din Cehia anchetează un caz fără precedent. Ce au surprins camerele de supraveghere din Praga
Stiri Diverse
Poliția din Cehia anchetează un caz fără precedent. Ce au surprins camerele de supraveghere din Praga

Poliția din Cehia are de rezolvat un caz nemaiîntâlnit până acum. Doi bărbați au aruncat mai multe trotinete electrice, luate de pe străzi, în râul care traversează orașul Praga.

Accident feroviar în Cehia. Două trenuri s-au izbit frontal. Zeci de persoane sunt rănite | FOTO
Stiri externe
Accident feroviar în Cehia. Două trenuri s-au izbit frontal. Zeci de persoane sunt rănite | FOTO

Două trenuri s-au ciocnit în Boemia de Sud, Cehia, joi dimineață. Zeci de pasageri au fost răniți și au fost transportați la spital.

Cehia își dublează capacitatea nucleară, spre îngrijorarea Austriei. Două noi reactoare vor fi construite în sudul țării
Stiri actuale
Cehia își dublează capacitatea nucleară, spre îngrijorarea Austriei. Două noi reactoare vor fi construite în sudul țării

Cehia vrea să-și crească independența energetică și accelerează investițiile în domeniul nuclear. Guvernul de la Praga a aprobat construcția a două noi reactoare la centrala Dukovani, din sudul țării.

Recomandări
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
Stiri externe
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate

Italia, Bulgaria și Malta s-au alăturat Belgiei în opoziția față de un plan care prevedea finanțarea Ucrainei din active rusești înghețate, schemă ce ar fi folosit aproximativ 210 miliarde de euro pentru crearea unei linii de credit destinată Kievului.

Se măresc impozitele pe locuințe cu aproape 80%, în București. Exemple concrete de calcul pentru 2026
Stiri actuale
Se măresc impozitele pe locuințe cu aproape 80%, în București. Exemple concrete de calcul pentru 2026

Primăria Capitalei propune, printr-un proiect lansat în consultare publică, o majorare substanțială a impozitelor pe locuințe începând cu anul 2026.

BEI își extinde finanțarea pentru apărare și tehnologie: 4,5 miliarde de euro alocate în 2026
Stiri actuale
BEI își extinde finanțarea pentru apărare și tehnologie: 4,5 miliarde de euro alocate în 2026

Banca Europeană de Investiţii va majora anul viitor finanţarea proiectelor din domeniul apărării până la 4,5 miliarde de euro, faţă de 3,5 miliarde de euro în 2025, nivel care ar putea fi revizuit în sus în cazul unei cereri mai ridicate.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E31

22:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 13 Decembrie 2025

02:27:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Liana Stanciu la întrebarea mesei rotunde

43:18

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28