El a cerut totodată ca strâmtoarea Ormuz să rămână în continuare închisă, ca instrument de presiune asupra duşmanului.

Primul mesaj al noului lider suprem al Iranului

Canalul oficial de Telegram al noului ayatollah anunţase anterior că "primul mesaj de la Eminenţa Sa Ayatollahul Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Liderul Suprem al Revoluţiei Islamice, va fi publicat în câteva minute".

Temele anunţate în discurs

Canalul Telegram menţiona că mesajul va aborda subiecte legate de "liderul martir al revoluţiei", ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a atacului israeliano-american din 28 februarie, de "rolul şi îndatoririlor poporului, forţelor armate, organelor executive, frontului de rezistenţă, precum şi al ţărilor din regiune şi de modul de a se comporta cu inamicii".

Mesaj structurat în şapte secţiuni

Potrivit agenţiei de ştiri Tasnim, mesajul urma să aibă şapte secţiuni principale.

Schimbare de conducere la Teheran

Mojtaba Khamenei a fost ales noul Lider Suprem al Republicii Islamice duminică dimineaţa devreme de către Adunarea Experţilor, marcând a treia schimbare de conducere în istoria de 47 de ani a Republicii Islamice, după Ali Khamenei şi Ruhollah Khomeini.

El îi succede tatălui său, Ali Khamenei, ucis sâmbătă, 28 februarie, în atacurile Statelor Unite şi Israelului.