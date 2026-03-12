Aceștia ar fi folosit bancnote false pentru a cumpăra telefoane mobile, pe care ulterior le-au amanetat.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, acţiunea a avut loc la data de 11 martie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 13-17 ianuarie 2026, un bărbat de 38 de ani şi o femeie de 28 de ani, soţ şi soţie, ar fi pus în circulaţie 4.000 de euro, formaţi din bancnote contrafăcute în cupiură de 200 de euro, în municipiul Galaţi şi în oraşul Ianca, judeţul Brăila.

Anchetatorii spun că cei doi ar fi urmărit anunţuri de vânzare pentru telefoane mobile postate pe o platformă online, selectând persoane care ofereau spre vânzare terminale noi, de ultimă generaţie. Suspecţii ar fi contactat vânzătorii şi ar fi cumpărat telefoanele folosind moneda falsificată.

Prin această metodă, ar fi achiziţionat trei telefoane mobile, pe care ulterior le-ar fi valorificat prin amanetarea acestora.

În baza probatoriului administrat, poliţiştii BCCO Galaţi au dispus reţinerea celor două persoane pentru 24 de ore.

Cei doi urmează să fie prezentaţi joi, 12 martie, în faţa instanţei de judecată, cu propunerea luării unei măsuri preventive.